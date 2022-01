Serie D/Girone G - Afragolese-Nuova Florida 1-2: Malano e Tamburlani per i laziali, Forte riapre la sfida nel finale

Un big match nel giorno del ritorno in campo. Il nuovo anno solare del Girone G di Serie D si apre col confronto tra due squadre in lotta per la parte alta della classifica. Entrambe a 29 punti - e con partite da recuperare - si sfidano allo Stadio Vittorio Papa di Cardito per la diciassettesima giornata del campionato. L’Afragolese di Franco Fabiano attende il Team Nuova Florida di Andrea Bussone.

La prima giocata offensiva della partita porta la firma di Celiento. L’attaccante rossoblù, ben servito da Esposito, libera un tiro-cross che finisce alto rispetto al montante della porta. Al 15’ si rinnova l’asse precedente, questa volta è Esposito a calciare di destro: l’intenzione c’è, la traiettoria meno. Cinque minuti più tardi rispondono gli ospiti con Miola che sbaglia da posizione invitante. Al 22’ Cesaretti, a tu per tu con Romano, spedisce sul fondo e si divora una clamorosa opportunità. Al 27’ i laziali passano in vantaggio con Malano che insacca alle spalle di Romano e sblocca il punteggio. La scossa dei partenopei è un tiro dal limite, che termina fuori, di Cordato. L’avvio di ripresa è tutt’altro che favorevole all’Afragolese che rimedia il raddoppio del Team Nuova Florida con il sigillo di Tamburlani. Al 53’ i rossoblù provano ad accorciare le distanze con Nocerino e Caso Naturale: Giordani è provvidenziale. Al 60’ serpentina di Celiento e destro neutralizzato dal guardiano ospite. A venti dal termine, Romano respinge con i piedi una conclusione di Contini. Al 75' Forte riapre la contesta con uno stacco perfetto su traversone di Celiento. All'82' i rossoblù restano in dieci per l'espulsione di Nocerino e Vannucci colpisce la traversa da punizione. Al triplice fischio è vittoria per i laziali, passo falso per la compagine campana.

Il tabellino

Afragolese: Romano, De Rosa (46’ Senese), Nocerino, Di Girolamo (28’ Forte), Cordato (72’ Galletta), Marchese (65’ De Marzo), Van Ransbeeck, Esposito (65’ De Rosa), Caso Naturale, Longo, Celiento. A disposizione: Campisi, Romano, Sibilio, Angeletti. Allenatore: Fabiano

Nuova Florida: Giordani, Moretti, Miola, Oliana, Malano, Capparella, Gambioli, Tamburlani, Vannucci, Contini, Cesaretti. A disposizione: Bibbo, Scognamiglio, Travaglini, Menchinelli, Sidibe, Balde, Trubiani, Persichini, De Luca. Allenatore: Bussone

Arbitro: Giuseppe Rispoli di Locri

Assistenti: Mauro Antonio De Palma di Molfetta - Fabio Cantatore di Molfetta

Marcatori: 27’ Malano (NF), 47’ Tamburlani (NF), 75' Forte (A)

Espulsi: Nocerino (A)