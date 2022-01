Eccellenza Campania/Girone B - Real Forio, al Calise non si passa: steso il Sant'Antonio Abate con un tris

Ultima sfida in programma nel Girone B di Eccellenza. Il raggruppamento, martoriato dai rinvii a causa del Covid e della semifinale di Coppa Italia all'orizzonte, chiude i battenti della quindicesima giornata con lo scontro salvezza allo Stadio Calise. Il Real Forio di Flavio Leo attendono il Sant'Antonio Abate di Vincenzo Criscuolo. Una sola lunghezza di distanza in classifica e nel pieno della zona playout: l'appuntamento sul territorio isolano rappresenta l'occasione di rilancio.

Partenza di gara migliore per i giallorossi che provano a mettersi in evidenza già al 6' con Rizzo. Il tornante va in slalom sulla destra e calcia, Quiriti è atteno sul suo palo e si rifugia in angolo. Il match è equilibrato, le opportunità nella fase centrale della sfida mancano. Al 28' ancora l'estremo difensore locale deve rispondere al tentativo di Sorriso. Al 34' Accurso scodella al centro, Jelicanin non trova l'impatto di testa da buona posizione. Trascorre un minuto sul cronometro e Cirelli ci prova da mattonella defilata: sfera che termina sul fondo. L'ultimo squillo del primo tempo è di Cirelli, la traiettoria accarezza il legno e finisce fuori.

La ripresa si inaugura con un'inziativa centrale e non preoccupante di Capone. Al 63' il Real Forio sblocca il risultato. Roghi si incarica della battuta di un piazzato, il pallone arriva a Jelicanin che realizza il vantaggio con una giocata personale. Al 70' c'è anche il raddoppio per i biancoverdi con la perla di Roghi da calcio di punizione: la parabola scheggia la traversa e batte l'incolpevole Alcolino. A dieci dal termine, Quiriti si supera con un grande intervento su un colpo di testa da distanza ravvicinata. Gli ospiti cercano di riaprire la contesa con il neo-entrato Buscè, ma il portiere di casa nega qualsiasi speranza. Nel recupero, Cantelli cala il tris con una deviazione vincente.

Il Real Forio dimentica il poker subito all'andata e schianta con tre gol il Sant'Antonio Abate. Vittoria preziosa in termini di classifica, i biancoverdi salgono a più quattro sui giallorossi e agganciano la Neapolis a 16 punti.

Il tabellino

Real Forio: Quiriti, Mangiapia, Capone, Accurso, Granato, Arezzo (90' Di Meglio), Sirabella, Saurino, Roghi (85' Cantelli), Cirelli, Jelicanin (81' Di Spigna). A disposizione: D'Errico, Iacono, De Luise, Lubrano Lavadera, Aiello, Martiniello. Allenatore: Leo

Sant'Antonio Abate: Alcolino, Di Ruocco, Vitale, Della Femina, Montuori, Rizzo (78' Buscè), Sorriso V., Cascone (52' Esposito), Tansella, Sorriso A., Granato. Allenatore: Criscuolo

Arbitro: Gianluca Andolfi di Ercolano

Assistenti: Giovanni Santoriello di Nocera Inferiore - Luigi Pisani di Nocera Inferiore

Marcatori: 63' Jelicanin (RF), 70' Roghi (RF), 92' Cantelli (RF)