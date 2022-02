Serie D/Girone G - Show tra Carbonia e Afragolese: è 3-3 allo Stadio Carlo Zoboli

La vittoria pirotecnica cercata a tutti i costi contro la Vis Artena e l’obbligo di confermarsi nella zona alta della classifica. Per l’Afragolese di Franco Fabiano c’è il test Carbonia da superare. In trasferta, sul suolo avversario, la compagine partenopea va a caccia dell’undicesima sinfonia della stagione. L’eventuale successo potrebbe incrementare la posizione in zona playoff dei rossoblù che sfidano l’attuale fanalino di coda della competizione. Una gara da non sottovalutare per non incappare nel classico scivolone della domenica.

Primo affondo per gli ospiti con Esposito che ruba la sfera al limite dell’area di rigore e scarica per Longo: l’attaccante calcia senza pensarci, la traiettoria disegnata è larga. Al 16’ Celiento ci prova da piazzato: la barriera si oppone. Al 19’ pericolosi i padroni di casa con Suhs che, sugli sviluppi di una palla inattiva, colpisce di testa: Romano risponde presente. Al 27’ i locali passano in vantaggio con Aloia che riceve da Serra e buca il portiere campano. Alla mezza’ora, Camara stende Longo e l’arbitro assegna il calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta lo specialista in maglia numero 9 che non sbaglia e pareggia. Da un penalty all’altro: al 36’ chance dal dischetto per Murgia che si fa disinnescare la botta sicura da Romano. Il primo tempo va in archivio con un suggerimento di Celiento non sfruttato da Forte al 45’.

La ripresa si apre con un cross di Murgia per Bellu che manda sul fondo. Replica la squadra ospite con due traversoni insidiosi, la retroguardia di casa non rischia. Al 54' il Carbonia va in gol di nuovo con Gjuci, abile a spingere nel sacco il suggerimento dalla bandierina. Al 59' Aloia cerca la seconda gioia di giornata dopo un passaggio di Porru: iniziativa da dimenticare. Al 64' l'Afragolese pareggia ancora. Galletta lancia lungo per la sponda di Longo che imbecca Esposito: il centrocampista entra in area e trafigge Bigotti. Al 78' i campani ribaltano il punteggio. Punizione di Celiento, parabola precisa per Nocerino che con la punta anticipa tutti e sigla il 2-3. Nel finale si concretizza la beffa per i partenopei: l'autogol di Galletta vale il 3-3.

Il tabellino

Carbonia: Bigotti, Porru, Bellu, Suhs, Dore (70' Mastino), Camara, Carboni, Serra (85' Curreli), Murgia (90' Porcheddu), Aloia (63' Padurariu), Gjuci. A disposizione: Crobeddu, Adamo, Ganzerli, Pitto, Scanu. Allenatore: David Suazo

Afragolese: Romano, Senese, Nocerino, Forte, Cordato (46' Galletta), Esposito, De Rosa (70' De Marzo), Tarascio, Caso Naturale, Longo (82' Marchese), Celiento. A disposizione: Campisi, Van Ransbeeck, Sibilio, Di Franco, Angeletti, De Rosa. Allenatore: Franco Fabiano

Arbitro: Vittorio Emanuele Teghille di Collegno

Assistenti: Luca Granata di Viterbo - Bruno Dattilo di Roma 1

Marcatori: 27’ Aloia (C), 31’ Longo (A), 53' Gjuci (C), 64' Esposito (A), 78' Nocerino (A), 87' aut. Galletta (C)

Ammoniti: Suhs, Gjuci, Serra (C), Tarascio, Longo, Galletta, Esposito, Romano (A)