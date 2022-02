Serie D/Girone H - L'Audace Cerignola ringrazia il Sorrento e torna in vetta: vittoria all'inglese sul Nola

Una domenica da dimenticare e che non cancella quanto di buono fatto finora. Per il Nola è uno stop prevedibile, duro da digerire ma che non ridimensiona gli obiettivi stagionali della squadra. I ragazzi di mister Antonio De Stefano non riescono a tenere a bada l'Audace Cerignola e incappano in una sconfitta casalinga.

Pugliesi arrembanti, decisi e pronti a far valere la migliore classifica. I ragazzi di Pazienza arrivano in Campania con una chiara intenzione: riprendersi la vetta e sperare in un passo falso del Bitonto a Sorrento. Dopo una fase di studio della gara, Malcore sfrutta una disattenzione dei bianconeri. Suggerimento per Achik che infila alle spalle di Cappa da posizione interessante in area. Al 42' i campani restano in dieci per l'espulsione - dovuta a una doppia ammonizione - per Caliendo. Nella ripresa, gli ospiti sfiorano il raddoppio con Loiodice che colpisce la traversa da punizione e con Achik che si divora una colossale opportunità. Al 67' Malcore si mette in evidenza con una giocata personale, si accentra e insacca all'angolino. Il Cerignola gestisce il doppio vantaggio, il Nola non riesce a rendersi pericoloso anche a causa dell'inferiorità: al triplice fischio è 0-2 allo Sporting Club.

Il tabellino

Nola (3-5-2): Cappa; D’Orsi, Cassandro, D’Ascia; Donnarumma, Acampora (59' Staiano), Caliendo, Ruggiero, Togora (73' Corbisiero); D’Angelo (77' Di Dato), Coratella (81' Figliolia). A disposizione: Mariano, Sicignano, Sagliano, Pietroluongo, Camara. Allenatore: De Stefano

Audace Cerignola (4-3-3): Tricarico; Russo (70' Manzo), Allegrini, Sirri, Vitiello; Agnelli, Botta (70' Basile), Giacomarro (83' Maltese); Loiodice (85' Ciccone), Malcore, Achik (85' Tascone). A disposizione: Trezza, Muscatiello, Palazzo, Mincica. Allenatore: Pazienza

Arbitro: Dorillo di Torino

Marcatori: 23’ Achik (AC), 67' Malcore (AC)

Ammoniti: Acampora, D'Angelo, D'Orsi (N), Giacomarro (AC)

Espulso: 42’ Caliendo (N)