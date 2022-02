Serie D/Girone H - Sorrento incontenibile, Bitonto schiantato: poker rossonero allo Stadio Italia

Il Sorrento torna in campo dopo la sconfitta dell'infrasettimanale contro la Virtus Matino. Il ko in esterna ha certificato il momento altalenante dei costieri di Renato Cioffi che attendono allo Stadio Italia una delle big del Girone H di Serie D. Il Bitonto di Claudio De Luca arriva in Campania con l'intenzione di conquistare un bottino utile per la parte alta della classifica. I padroni di casa, d'altra parte, mirano a riscattare la recente disfatta e rilanciarsi in graduatoria.

Partenza arrembante per i rossoneri che si fiondano in avanti e costruiscono una buona possibilità già al 2'. Sugli sviluppi di un corner, Mansi stacca più in alto di tutti ma trova l'intervento provvidenziale dell'estremo difensore. La pressione costante consente ai locali di sbloccare il risultato. All'11' Gargiulo serve Ripa che non calcia perfettamente e il tiro diventa un assist per La Monica. La mezzala di Cioffi prova a colpire da distanza ravvicinata, Lonoce respinge. Sulla ribattuta si avventa Gargiulo che gonfia la rete e regala il vantaggio al Sorrento. Al 17' il Bitonto si intravede in zona offensiva con una giocata tra gli interpreti di De Luca, prodigioso Rizzo in chiusura. Al 36' Riccardi si fa spazio e lascia partire una botta dalla distanza: Del Sorbo devia in angolo. Non succede più nulla, al duplice fischio è 1-0 allo Stadio Italia.

Ad avvio ripresa, Tedesco raddoppia: il numero 10 controlla, attua una finta di corpo che disorienta l'avversario e scarica un mancino a giro che si infila in porta. Al 60' Petta accorcia le distanze, ribadendo in rete la sfera in seguito a una mischia. Al 68' verticalizzazione di La Monica per Selvaggio che, al limite, salta un avversario e conclude: tiro deviato in angolo. All'81' i costieri chiudono i conti. Cassata serve Virgilio che sfrutta l'errore di Lonoce e timbra il tris. Nel finale c'è gioia altresì per Ripa. Il centravanti si avventa sulla respinta non perfetta del portiere sul bolide di Cassata e deposita il poker. Termina 4-1 l'incontro allo Stadio Italia, il Sorrento annienta il Bitonto.

Il tabellino

Sorrento: Del Sorbo, Rizzo, Manco, Mansi (51' Cacace), Virgilio, Acampora, La Monica, Selvaggio (70' Petito), Ripa, Tedesco (66' Cassata), Gargiulo (70' Diop). A disposizione: Volzone, Ferraro, Di Palma, Petrazzuolo, Carrotta. Allenatore: Cioffi

Bitonto: Lonoce, Petta, Lanzolla, Taurino, Riccardi, Radicchio, Lattanzio, Piarulli, Santoro, Manzo, Turitto. A disposizione: Martellone, Biason, Iadaresta, D'Anna, Stasi, Guarnaccia, Palumbo, Lacassia, Addae. Allenatore: De Luca

Arbitro: Simone Pistarelli di Fermo

Assistenti: Alessandro Rastelli di Ostia Lido - Lorenzo D'Alessandris di Frosinone

Marcatori: 11' Gargiulo (S), 47' Tedesco (S), 60' Petta (B), 81' Virgilio (S), 83' Ripa (S)

Ammoniti: Selvaggio, Rizzo (S), Radicchio (B)