Il Sorrento frena, al Viviani passa il Picerno: Murano sblocca, Albertini raddoppia nel recupero

Serie C Girone C

Battuta d’arresto per il Sorrento. La squadra di Vincenzo Maiuri frena contro il Picerno, allo stadio Viviani di Potenza esulta la brigata di Emilio Longo che consolida il secondo posto dopo lo stop dell’Avellino.

Breve fase di studio del match, poi subito graffio di Murano sulla gara. L’attaccante raccoglie un traversone di Esposito all’8’ e insacca alle spalle di Del Sorbo con un colpo di testa. La reazione dei rossoneri porta la firma di De Francesco cinque minuti dopo, il suo destro a giro termina poco distante dall’incrocio. Al 20’ l’autore del gol fa tremare la retroguardia costiera, Del Sorbo si oppone con un ottimo intervento. Sul capovolgimento di fronte Riccardi cerca di farsi trovare pronto su un filtrante in area, Summa neutralizza la minaccia. Alla mezz’ora ghiotta chance per i ragazzi di Maiuri che colpiscono un palo dopo uno schema da calcio d’angolo: il tentativo di Fusco si stampa sul legno. Il primo tempo va in archivio con un’altra potenziale opportunità per il Sorrento, Kolaj impensierisce Summa che interviene e permette al Picerno di andare a riposo in vantaggio.

Nonostante i ritmi non alti nel corso della ripresa, i padroni di casa vanno a caccia del guizzo per il pareggio. Ci provano Kolaj e Badje, ma il primo squillo è dei rossoblù con Esposito dal limite dell’area al 53’. Ancora sfortuna per i campani che al 60’ colpiscono un nuovo palo, questa volta su una deviazione aerea di Badje deviata da Biasiol. Al 73’ De Francesco fa partire un tiro a giro direttamente da calcio piazzato, la palla si alza rispetto al bersaglio. Il Sorrento ci crede e preme sull’acceleratore, numerosi gli angoli per la truppa di Maiuri che, tuttavia, non trova il guizzo per superare il bunker del Picerno. Gli uomini di Longo rispondono colpo su colpo, si difendono con ordine e nel recupero raddoppiano con Albertini.

Il tabellino

Sorrento (4-3-3): Del Sorbo; Todisco, Blondett, Fusco, Loreto (73’ Colombini); Cuccurullo (80’ Messori), De Francesco, Riccardi (62’ Vitale); Badje (80’ Scala), Ravasio, Kolaj (62’ Martignago). A disp.: D’Aniello, Albertazzi, La Monica, Morichelli, Di Somma, Bonavolontà, Vitiello, Capasso. All.: Vincenzo Maiuri

Picerno (4-2-3-1): Summa; Pagliai, Gilli, Biasiol, Guerra; De Ciancio (42’ Pitarresi), Gallo; Petito (70’ Graziani), Albadoro (70’ Albertini), Esposito (80’ Santarcangelo); Murano (80’ Ciko). A disp.: Esposito, Merelli, Ceccarelli, Maiorino, Savarese, Novella, Cadili, D’Agostino. All.: Emilio Longo

Arbitro: Andrea Ancora di Roma 1

Marcatori: 8’ Murano (P), 94’ Albertini (P)

Ammoniti: Badje, Blondett (S), Gallo, Murano (P)