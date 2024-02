Il Giugliano continua a correre, battuta la Virtus Francavilla: in gol Balde e Salvemini

Serie C Girone C

Una vittoria in extremis per il Giugliano che supera la Virtus Francavilla e consolida la posizione in zona playoff. La squadra di Valerio Bertotto conquista il secondo successo consecutivo, il terzo nelle ultime cinque, alimentando il filotto di risultati positivi. In gol Balde e Salvemini, soltanto momentaneo il pareggio targato Neglia.

La prima occasione della partita è per la formazione ospite con un rasoterra di Biondi che viene respinto in angolo da Russo. Al 9’ sono i gialloblù a sbloccare la partita con Balde che approfitta dell’indecisione della coppia Dutu-Branduani per depositare in rete. Dopo il gol del vantaggio si abbassa il ritmo della gara, con i tigrotti che gestiscono senza affanni. La truppa di Occhiuzzi non riesce ad impensierire la retroguardia di casa che controlla in maniera impeccabile e prova a tenere il pallino del gioco. Il primo tempo termina senza ulteriori sussulti, le due squadre vanno a riposo con il Giugliano avanti nel punteggio.

La ripresa si apre con una conclusione di Ciuferri al 56’, il classe 2004 - entrato in campo al posto di Di Dio - non indirizza verso lo specchio di porta. Al 69’ i biancazzurri agguantano il pareggio con Neglia che si fa trovare pronto sul passaggio di Macca e di testa fulmina Russo. Reazione immediata dei ragazzi di Bertotto, la traversa però nega la gioia a De Rosa. Il risultato al De Cristofaro cambia ancora, nel finale il Giugliano riesce ad assicurarsi la vittoria con Salvemini che controlla il pallone al 90’ e batte Branduani: Virtus Francavilla ko al triplice fischio.

Il tabellino

Giugliano (4-3-3): Russo; Valdesi, Cargnelutti, Caldore; Romano, Yabre (89’ Oyewale), De Rosa, Maselli (80’ Berardocco); Di Dio (46’ Ciuferri), Balde (71’ Salvemini); De Sena (71’ Oviszach). A disp.: Baldi, Rob Coprean, Menna, Scognamiglio, Gladestony, Grasso, Boccia. All.: Valerio Bertotto

Virtus Francavilla (3-5-2): Branduani; Dutu, De Marino, Gasbarro; Biondi (46’ Carella), Agostinelli (46’ Macca), Risolo (75’ Laaribi), Garofalo, Ingrosso; Polidori (60’ Neglia), Artistico. A disp.: Carretta, Lucatelli, Di Marco, Contini, Nicoli, Accardi. All.: Roberto Occhiuzzi

Arbitro: Giorgio Di Cicco di Lanciano

Marcatori: 9’ Balde (G), 69’ Neglia (VF), 90’ Salvemini (G)

Ammoniti: Di Dio, Maselli (G), Ingrosso (VF)