La Juve Stabia sbanca il Veneziani con Piovanello e Adorante, il Monopoli va ko e chiude in nove

Serie C Girone C

La Juve Stabia ribalta il Monopoli allo stadio Vito Simone Veneziani e conquista la terza vittoria consecutiva in campionato. Quindicesimo successo complessivo per la capolista che continua la sua fuga. Nonostante lo svantaggio iniziale, la squadra di Guido Pagliuca sfrutta l’inferiorità numerica degli avversari - doppia a metà ripresa - per consolidare ulteriormente la vetta, assicurandosi altri tre punti importanti. Per i gialloblù doppietta di Piovanello e gol di Adorante nella seconda frazione di gioco.

La formazione biancoverde prova a fare la partita, costruendo anche la prima occasione del match con una punizione di Bulevardi che sibila vicino al palo di Thiam. Le vespe rispondono da piazzato con Leone che innesca Piscopo, il suo colpo di testa chiama in causa Gelmi. Al 28’ Mosti inventa per l’11 che tenta il pallonetto, ma la giocata si spegne sul fondo. Passano otto minuti e i padroni di casa sfiorano il vantaggio con Viteritti che raccoglie il suggerimento di Bulevardi e con una botta sicura trova il palo. Il numero 33 locale al 38’ viene messo giù da Baldi, il direttore di gara assegna la massima punizione (dubbi sulla decisione). Borello si presenta sul dischetto e trasforma il rigore. Finale di frazione incandescente con le espulsioni di mister Pagliuca e di Hamlili, il centrocampista interviene con la gamba tesa e si becca il rosso diretto.

Al rientro in campo dopo l’intervallo, la Juve Stabia prova a fare la partita, approfittando dell’inferiorità numerica degli avversari. E la capolista riesce subito a pareggiare con il neo entrato Piovanello che riceve da Baldi e con una traiettoria beffa Gelmi. Il gol galvanizza i gialloblù che cercano di ribaltare il punteggio con Piscopo, l’attaccante calcia due volte ma trova pronto l’estremo difensore. Al 62’ squillo dei pugliesi con Berman che lancia per Tommasini, il tocco morbido non sorprende Thiam. Sul capovolgimento di fronte, su un errore in uscita dei biancoverdi, Mosti recupera e serve Adorante che ringrazia e completa la rimonta, fulminando Gelmi. La partita del Monopoli si complica al 69’ con De Risio che si fa ammonire per la seconda volta e lascia i suoi compagni in nove. La prima della classe amministra e nel recupero cala il tris con Piovanello che fa suo il pallone lanciato da Piscopo e firma la doppietta personale.

Il tabellino

Monopoli (3-4-2-1): Gelmi; Ferrini (61’ Barlocco), Bizzotto, Berman; Viteritti, Hamlili, De Risio, La Vardera (61’ Vitale); Borello (73’ Ardizzone), Bulevardi (61’ De Paoli); Tommasini (73’ Iaccarino). A disp.: Dalmasso, Sibilano, Angileri, Sosa, Cristallo, Simone, Arioli, Grandolfo. All.: Roberto Taurino

Juve Stabia (4-3-1-2): Thiam; Baldi, Bachini, Bellich, Mignanelli; Erradi (82’ Meli), Leone, Romeo (46’ Piovanello); Mosti (82’ Pierobon); Piscopo, Adorante. A disp.: Esposito, Signorini, La Rosa, Guarracino, Garau, Folino, D’Amore, Andreoni, Picardi, Marranzino, Stanga. All.: Guido Pagliuca

Arbitro: Stefano Nicolini di Brescia

Marcatori: 40’ rig. Borello (M), 51’ Piovanello (JS), 66’ Adorante (JS), 94’ Piovanello (JS)

Ammoniti: Ferrini, De Risio (M), Romeo (JS)

Espulsi: 45’ Hamlili (M), 69’ De Risio (M)