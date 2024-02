La Turris ritrova il successo, steso il Foggia con le reti di D'Auria e Pugliese

Serie C Girone C

Prima vittoria nel 2024. La Turris batte il Foggia con le reti di D’Auria e Pugliese, ritrova i tre punti in campionato e si avvicina alla zona salvezza. La brigata di Leonardo Menichini riprende a correre, ma tra tre giorni c’è lo scontro diretto con la Virtus Francavilla.

Prima parte di gara equilibrata al Liguori, le due squadre si studiano e attendono il momento giusto per passare in vantaggio. Alla prima e vera occasione della partita, la formazione corallina sblocca il risultato. È il 21’ quando D’Auria, con un calcio di punizione, supera l’ex Perina, beffato altresì da una deviazione della barriera. Tre minuti dopo arriva una tegola per Menichini, Scaccabarozzi - diffidato - viene ammonito e sarà costretto a saltare la prossima partita. I rossoneri non riescono a mettere in difficoltà gli avversari, ci prova Marino con una conclusione al 25’ ma la sfera finisce sul fondo. Poco altro nel finale di frazione: la Turris prova a colpire il Foggia con gli affondi di Jallow, il risultato però non cambia.

In avvio di ripresa subito opportunità per i biancorossi con Nocerino che innesca D’Auria, l’autore del gol conclude debolmente, sbagliando la mira. Replica immediata degli ospiti con un tiro-cross di Millico che si spegne fuori. Al 63’ i padroni di casa raddoppiano: Perina deve opporsi alla botta di D’Auria, sulla respinta c’è Pugliese che deposita in rete da due passi. La squadra campana sviluppa trame per chiudere i conti, ma le ripartenze non vengono concretizzate. Sul fronte opposto Santaniello prende il tempo agli avversari ma di testa spara a lato. La Turris gestisce e non rischia sulle iniziative del Foggia, il match del Liguori termina 2-0.

Il tabellino

Turris (4-3-3): Marcone; Maestrelli, Cocetta, Panelli, Nicolao (75’ Contessa); Scaccabarozzi (75’ Ricci), Casarini. Pugliese; D'Auria (85’ De Felice), Jallow (85’ Maniero), Nocerino (68’ Siega). A disp.: Iuliano, Pagno, Esempio, Serpe, Pavone, Onda, Clemente, Saccani, Ricci. All.: Menichini

Foggia (4-3-3): Perina; Silvestro (82’ Salines), Riccardi, Carillo, Rizzo; Tenkorang (62’ Gagliano), Marino (62’ Odjer), Tascone; Rolando (82’ Manneh), Santaniello, Millico (69’ Tonin). A disp.: De Simome, Martini, Ercolani, Antonacci, Papazov, Vezzoni, Brancato. All.: Cudini

Arbitro: Di Francesco di Ostia Lido

Marcatori: 21’ D’Auria (T), 63’ Pugliese (T)

Ammoniti: Scaccabarozzi, Cocetta, De Felice (T), Rolando, Riccardi, Millico, Salines, Marino (F)