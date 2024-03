Il Giugliano vince e sogna, Turris ancora ko in un derby

Il Giugliano si aggiudica il match dello stadio De Cristofaro, Turris ancora ko in trasferta. La squadra di Valerio Bertotto, dopo il blitz sul campo del Crotone, conquista la seconda vittoria consecutiva, blinda la posizione in zona playoff e sogna. La brigata di Leonardo Menichini cade per la quindicesima volta in campionato, rimanendo dunque a meno sei punti dal Catania (sconfitto ad Avellino): negli ultimi otto derby, appena un punto ottenuto per i biancorossi.

Pronti, via e gialloblù subito in vantaggio. Yabre dialoga con Balde e mette in mezzo, Cocetta devia e manda nella sua porta al 4’. Il gol galvanizza i padroni di casa che provano a colpire due minuti dopo in contropiede, ma De Rosa fa sfumare una potenziale occasione. Sul capovolgimento di fronte, Nocerino calcia da buona posizione e la sfera viene deviata in angolo. I corallini si riportano dalle parti di Russo con Franco e Jallow, al quarto d’ora invece è Ciuferri a ritagliarsi lo spazio per la conclusione mandando però sul fondo. I tigrotti insistono con Maselli, protagonista di due conclusioni, al 25’ e al 29’: soltanto il secondo tentativo chiama in causa Pagno. Nel finale di frazione Giannone cerca di colpire due volte, ma il risultato non cambia. L’ultimo squillo della squadra locale è di Cargnelutti dalla distanza, l’estremo difensore controlla senza difficoltà.

Al rientro in campo la Turris replica e agguanta il pareggio al 47’ con la zampata di Jallow su suggerimento dalla corsia sinistra di Nicolao. Passano due minuti e il Giugliano gonfia la rete con il colpo di testa di Caldore, ma l’arbitro ferma il gioco per fuorigioco. Al 60’ Nocerino sbaglia la misura del passaggio verso Jallow e spreca una potenziale opportunità per gli ospiti. Poi diversi errori in fase di costruzione da una parte e dall’altra, con il ritmo della gara che si abbassa. Al 73’ però la squadra di Bertotto si riporta in vantaggio. Uscita sbagliata di Panelli, Ciuferri pesca Salvemini che vince il duello con Maestrelli e supera Pagno. A dieci minuti dal novantesimo, dubbi su un contatto tra Maselli e Scaccabarozzi nell’area gialloblù: il direttore di gara segnala fallo in attacco. Allo scadere botta al volo di D’Auria e intervento decisivo di Russo che si salva con l’aiuto della traversa.

Il tabellino

Giugliano (4-3-3): Russo; Valdesi (64’ Menna), Cargnelutti, Caldore, Yabre; Romano (78’ Di Dio), Maselli, De Rosa (64’ Gladestony); Ciuferri, Salvemini (86’ Oviszach), Balde (78’ Giorgione). A disp.: Baldi, Rob, Scognamiglio, Oyewale, Gladestony, Perdonò, Berardocco, Boccia, Giorgione, Barba. All.: Bertotto

Turris (4-3-3): Pagno; Esempio, Cocetta (67’ Maestrelli), Panelli, Nicolao; Siega, Franco (83’ De Felice), Scaccabarozzi; Giannone (52’ Pavone), Jallow (83’ Maniero), Nocerino (67’ D’Auria). A disp.: Iuliano, Guadagno, Serpe, Contessa, Onda, Ricci. All.: Menichini

Arbitro: Andrea Bordin di Bassano del Grappa

Marcatori: 4’ aut. Cocetta (G), 47’ Jallow (T), 73’ Salvemini (G)

Ammoniti: Yabre, Menna, Maselli (G), Cocetta (T)