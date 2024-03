Incredibile rimonta del Giugliano, battuto il Crotone allo Scida

Una clamorosa rimonta, firmata Salvemini-De Rosa, fa esultare il Giugliano allo stadio Scida. La squadra di Valerio Bertotto incassa due gol dal Crotone nel primo tempo, ma nella ripresa ribalta il punteggio e torna al successo dopo lo stop di Potenza. Un blitz importante per i gialloblù che consolidano la posizione in zona playoff.

Partenza sprint dei padroni di casa. La prima conclusione è di Tribuzzi da fuori al 3’, Russo blocca senza problemi. Passano pochi minuti e Felippe, ex del match, ci prova da lontano ma non mette in difficoltà l’estremo difensore ospite. I tigrotti rispondono al 9’ con un tentativo di Ciuferri, più ghiotta è la chance per De Rosa che non riesce ad impattare sul passaggio di Gladestony in area. Gli squali cercano di affondare il colpo sfruttando l’abilità di Gomez negli ultimi metri, ma è D’Angelo a sbloccare la sfida al 29’: l’ex Avellino approfitta della giocata di D’Ursi e di testa insacca alle spalle di Russo. La reazione del Giugliano è targata Maselli, il suo destro trova la risposta di Dini. Il Crotone resta in avanti e, dopo una botta di D’Ursi, raddoppia al 42’ proprio con Felippe che si inserisce in area, anticipa Russo e deposita in rete. Il primo tempo va in archivio con le iniziative di D’Ursi al 44’ e di Oviszach nel recupero.

La ripresa si apre con i rossoblù pericolosi con un traversone velenoso di D’Ursi, Russo è chiamato a deviare in corner. Al 50’ mancino di Vitale da fuori, la mira è imprecisa. Al 53’ i ragazzi di Bertotto riaprono la partita con Salvemini che riceve da De Rosa e con il destro infila alle spalle di Dini. Il gol galvanizza i campani che agganciano il pari in pochi minuti: è proprio il numero 8 che realizza il 2-2 con una conclusione chirurgica. Al 67’ i tigrotti hanno anche la doppia occasione per ribaltare il punteggio, ma Dini è decisivo su Ciuferri e su Gladestony. Passano due minuti e Giron fa un miracolo sullo spunto di Baldé. Al 78’ si completa la rimonta del Giugliano con De Rosa che sfrutta un rimpallo e fa 2-3 da pochi passi. Poco altro nel finale di partita, Cargnelutti e compagni tengono bene il campo e al triplice fischio si assicurano una vittoria pesante in trasferta.

Il tabellino

Crotone (4-2-3-1): Dini; Rispoli, Battistini, Loiacono (80’ Gigliotti), Giron (75’ Crialese); Zanellato, Felippe (61’ Kostadinov); Tribuzzi, D’Angelo (46’ Vitale), D’Ursi (75’ D’Errico); Gomez. A disp.: D’Alterio, Comi, Bruzzaniti, Leo, Cantisani. All.: Baldini

Giugliano (4-3-3): Russo; Valdesi, Cargnelutti, Menna (86’ Scognamiglio), Yabre (65’ Oyewale); Gladestony, Maselli (86’ Giorgione), De Rosa; Ciuferri, Salvemini (86’ De Rosa), Oviszach (46’ Baldé). A disp.: Baldi, Ionut, Berardocco, Boccia, Barba, Di Dio. All.: Bertotto

Arbitro: Antonio Di Reda di Molfetta



Marcatori: 29’ D’Angelo (C), 42’ Felippe (C), 53’ Salvemini (G), 59’ De Rosa (G), 78’ De Rosa (G)

Ammoniti: Battistini, Loiacono, Gigliotti (C), Maselli, Yabre, Gladestony, De Sena, Cargnelutti (G)