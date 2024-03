Alla Turris non basta Contessa, il Taranto risponde con Zonta: 1-1 al Liguori

Pari e patta tra Turris e Taranto allo stadio Liguori, nella sfida valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie C. La squadra di Leonardo Menichini, reduce dalla sconfitta nel derby con la Juve Stabia, rallenta la corsa del Taranto di Ezio Capuano: Contessa sblocca, Zonta fa 1-1.

Il primo tentativo verso lo specchio della porta è di Jallow al 5’, ma la sua girata è debole. Passano tre minuti e D’Auria tenta la conclusione a giro dal limite, la sfera termina sul fondo. Meglio i corallini in avvio di partita, con i rossoblù che attendono per ripartire e si rendono pericolosi al 21’ con Simeri: Esempio interviene in maniera provvidenziale. Sul capovolgimento della manovra Siega calcia da fuori e Vannucchi non corre particolari pericoli. Dopo un nuovo squillo di Jallow al 26’, la Turris costruisce l’occasione più ghiotta al 38’ con un colpo di testa alto di Maestrelli sugli sviluppi di un corner. Proteste dei biancorossi nel finale di primo tempo per due contatti su Siega e Saccani in area, il direttore di gara lascia proseguire.

Ad inizio secondo tempo Casarini pesca D’Auria, il numero 7 tira a botta sicura e l’estremo difensore si oppone con i piedi. Il Taranto prova ad alzare il baricentro e a farsi vedere dalle parti di Marcone, ma la brigata di Menichini al 65’ sblocca la sfida. Contessa conclude di controbalzo dal limite dopo una respinta di Matera e trova l’angolino alla sinistra di Vannucchi. La reazione della formazione di Capuano è immediata e in ripartenza Zonta insacca, approfittando di un errore di Franco. La Turris replica subito con De Felice, appena entrato in campo: l’attaccante riceve da Contessa, ma non impatta bene. All’84’, dopo la battuta di un angolo, De Marchi svetta ma non indirizza verso la porta. L’incontro del Liguori non racconta altro, al triplice fischio è 1-1.

Il tabellino

Turris (3-5-2): Marcone; Maestrelli, Ricci (80’ Cocetta), Esempio; Saccani (76’ Cum), Scaccabarozzi, Casarini (60’ Franco), Siega (76’ De Felice), Contessa; D'Auria, Jallow (80’ Maniero). A disp.: Iuliano, Pagno, Serpe, Giannone, Pavone, Nocerino, Onda, Clemente, Nicola. All.: Menichini

Taranto (3-4-3): Vannucchi; Luciani, Miceli, Enrici (70’ Zonta); Mastromonaco (41’ Valietti), Matera, Calvano, Ferrara (46’ Panico); Fabbro (46’ Orlando), Simeri, Kanoute (70’ De Marchi). A disp.: Loliva, Riggio, Ladinetti, Papaserio, Fiorani, Travaglini. All.: Capuano

Arbitro: Emanuele Frascaro di Firenze

Marcatori: 65’ Contessa (Tur), 73’ Zonta (Tar)

Ammoniti: Maestrelli, Mastromonaco, Matera, Contessa