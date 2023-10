La Juve Stabia risponde all'Avellino e si riprende la vetta: Bellich stende il Latina

Serie C Girone C

La Juve Stabia batte anche il Latina, riscatta il passo falso di Caserta e risponde all’Avellino. Allo Stadio Menti i ragazzi di Guido Pagliuca raccolgono la posta in palio e si riportano in vetta alla classifica grazie ad un gol segnato da Bellich nel primo tempo.

La cronaca si apre con le vespe in possesso e con il primo guizzo della sfida. Al 4’ Candellone controlla un cross dalla trequarti e cerca la conclusione, sfera non colpita bene e traiettoria larga. Passano cinque minuti e, sugli sviluppi di un calcio di punizione, Mignanelli trova l’incrocio dei pali, con il pallone che termina poi sul fondo. La replica dei nerazzurri si registra al 13’ con Del Sole che spedisce alto, mentre al 16’ è Meli a spaventare gli avversari sul versante opposto con un sinistro di poco impreciso. Dieci giri di lancette più tardi è provvidenziale Bachini in chiusura su Fella, scattato in contropiede e pronto a costruire un’opportunità importante per gli uomini di Di Donato. Il calciatore in maglia numero 11 ci riprova al 28’ con un traversone che attraversa l’area piccola, la difesa di mister Pagliuca fa buona guardia. Al 35’ Crecco mette al centro dove Del Sole, di controbalzo, non trova il bersaglio. La Juve Stabia non ci sta e sblocca il risultato con Bellich che di testa, su un angolo battuto da Mignanelli, insacca alle spalle di Cardinali.

Ad inizio secondo tempo Cittadino ci prova direttamente da palla inattiva, Thiam neutralizza senza troppe difficoltà. Al 52’ Mastroianni sale in cielo e impatta, la giocata è debole e preda dei guantoni del portiere locale. L’azione riparte e, su un’incursione di Piscopo, Romeo calcia in scivolata, trovando l’opposizione di Marino. Al 60’ ancora il numero 7 sfida il pacchetto arretrato e impegna Cardinali, poi Candellone sbaglia la rifinitura per Buglio ben posizionato. Il Latina tenta di impensierire la fase difensiva della Juve Stabia, tuttavia la squadra gialloblè risponde con una prestazione di solidità. Nel finale Bellich svetta e prova a replicare quanto accaduto nella frazione iniziale, ma va soltanto vicino alla sua doppietta personale. Cortinovis all’88’ e Paganini al 95’ fanno tremare il Menti, di mezzo la chance per Rovaglia che si divora il raddoppio al novantesimo.

Il tabellino

Juve Stabia (4-3-1-2): Thiam; Baldi, Bachini, Bellich, Mignanelli (65’ Andreoni); Meli (70’ Folino), Leone, Buglio; Romeo (81’ Erradi); Piscopo, Candellone (81’ Rovaglia). A disp.: Signorini, Esposito, Maselli, Bentivegna, Guarracino, Gerbo, Picardi, Marranzino, Vimercati, Piovanello. Allenatore: Tarantino (squalificato Pagliuca)

Latina (3-5-2): Cardinali; Cortinovis, Rocchi, Marino (82’ Polletta); Del Sole (56’ Ercolano), Di Livio, Cittadino (56’ Biagi), Riccardi (66’ Fabrizi), Crecco (56’ Paganini); Fella, Mastroianni. A disp: Bertini, Perseu, Serbouti, Jallow, Gallo, Polletta, Di Rienzo. All.: Di Donato

Arbitro: Filippo Giaccaglia di Jesi

Marcatori: 37’ Bellich (JS)

Ammoniti: Mignanelli, Piscopo (JS), Riccardi (L)