Promozione Campania, 8a giornata: Frattese e Boys Caivanese rallentate. Vincono Neapolis, Marchesa e Virtus Stabia

Ottava giornata del campionato di Promozione, le squadre napoletane tornano in campo per affrontare i rispettivi impegni nei quattro gironi. Questi i risultati e i marcatori al termine dei novanta minuti di gioco.

Girone A

La Boys Caivanese non va oltre il pareggio sul campo del Vitulazio. Dopo essere andata in svantaggio nel primo tempo, la squadra gialloverde recupera ma al triplice fischio viene rallentata: 2-2. Un risultato che permette alla Neapolis di agganciare la vetta. La manita rifilata all'Isola di Procida vale il vertice della classifica assieme alla brigata di Dello Margio e alla Sessana, protagonista di un 5-0 sulla Nuova Napoli Nord. Non si sblocca invece la sfida tra la Fortitudo Campi Flegrei e l'Oratorio Don Guanella Scampia, tonfo interno per il Cardito contro la Cellolese.

Cardito-Cellolese 0-2, Agrillo (Cel), Caiazzo (Cel)

Fortitudo Campi Flegrei-Oratorio Don Guanella Scampia 0-0

Neapolis-Isola di Procida 5-0

Sessana-Nuova Napoli Nord 5-0, Palumbo (S), Ayari (S), Marraffino (S), Di Franco (S), Coppola (S)

Vitulazio-Boys Caivanese 2-2, Aversano (V), Cafaro (BC), Piccirillo (V), Cafaro (BC)

Casal di Principe-Virtus Afragola domenica 29 ottobre ore 14.30

Girone B

Clamoroso allo stadio Ianniello con la Frattese che deve accontentarsi del pareggio. La capolista del girone conquista l'ottavo risultato utile consecutivo, ma non è una vittoria: con il Sant'Agnello termina 1-1. Il vantaggio di De Lucia non basta perché gli ospiti trovano il guizzo decisivo nel recupero con Somma. La Marchesa domina contro il Vico Equense e chiude il primo tempo avanti di tre gol, nella ripresa i costieri rendono meno amara la giornata con la rete della bandiera. Montaperto regala una vittoria preziosa al Sant'Anastasia nella sfida casalinga con il Punto di Svolta. Virtus San Gennarello all'inglese sul San Vito Positano con la doppietta di Castiello.

Frattese-Sant'Agnello 1-1, De Lucia (F), Somma (SA)

Marchesa-Vico Equense 3-1, Esposito (M), Esposito (M), Saporito (M)

Sant'Anastasia-Il Punto di Svolta 1-0, Montaperto (SA)

Virtus San Gennarello-San Vito Positano 2-0, Castiello (VSG), Castiello (VSG)

Boys Napoli Ponticelli-Ottaviano domenica 29 ottobre ore 11

Viribus-Massa Lubrense domenica 29 ottobre ore 11

Micri-Barano domenica 29 ottobre ore 14.30

Pompei Soccer-MP San Giorgio domenica 29 ottobre ore 14.30

Girone C

Crollo casalingo per il San Vitaliano, il Lions Grotta sbanca il Comunale con una doppietta di Riccio e con un sigillo di Barbiero.

San Vitaliano-Lions Grotta 0-3, Riccio (LG), Barbiero (LG), Riccio (LG)

Saviano-Forza e Coraggio domenica 29 ottobre ore 10.30

Baiano-FC Marigliano domenica 29 ottobre ore 14.30

Lions Montemiletto-Cimitile domenica 29 ottobre ore 14.30

Terzigno-Castelpoto domenica 29 ottobre ore 14.30

Girone D

La Virtus Stabia, nonostante l'inferiorità numerica, ribalta la Battipagliese. Gargiulo e Talia rimontano l'iniziale vantaggio siglato da Paciello su calcio di rigore.

Virtus Stabia-Battipagliese 2-1, Paciello (B), Gargiulo (VS), Talia (VS)

Ebolitana Calcio-Agerola domenica 29 ottobre ore 14.30