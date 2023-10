Eccellenza Campania, 8a giornata: l'Acerrana vola e la Puteolana tiene il passo. Pompei ko contro l'Ercolanese, Afragolese corsara e il Casoria torna in campo

Si torna in campo per l'ottava giornata del campionato di Eccellenza, per le squadre impegnate nel massimo campionato regionale si apre il tour de force.

Girone A

L'Acerrana di Giovanni Sannazzaro è inarrestabile, arriva il settimo successo in campionato e l'ottavo risultato utile consecutivo per il Toro. La capolista del girone passa subito in vantaggio contro la Real Aversa, gol immediato per Lepre dopo dieci giri di lancette con un colpo di testa. Poco prima dell'intervallo De Simone raccoglie il suggerimento di Aracri, si fa trovare pronto e raddoppia. In avvio di ripresa è proprio il fantasista granata a siglare il tris dal dischetto, il poker porta la firma di Elefante su assist geniale di Ndiaye. Nel recupero c'è gioia anche per Todisco che si presenta in area e con il destro fa 5-0.

Un'ottima Puteolana si impone sul campo della Mariglianese in un confronto pirotecnico. Diavoli Rossi avanti con un penalty di Prisco, il pareggio dei Leoni porta il timbro del solito De Iulis su errore di Amelio. Ad inizio secondo tempo è Catinali a riportare avanti i flegrei sugli sviluppi di un corner, ma di nuovo il bomber biancazzurro ristabilisce la parità dopo una giocata di Bacio Terracino. I ragazzi di Ivan De Michele non si mollano e 120 secondi più tardi trovano il terzo guizzo con una giocata di Laringe. Il quarto sigillo si registra nelle battute conclusive con Pisani che segna dagli undici metri. Va dunque ko la truppa di Giacomo Polverino. Clamoroso tonfo per il Pompei di Diego Armando Maradona Jr, l'Ercolanese di Roberto Carannante si prende il derby degli scavi al Bellucci. Al 27' Costantino sventaglia e capitan Borrelli di testa sblocca il match, ci pensa Di Girolamo a pareggiare con un'incornata vincente. Nella ripresa Mosca decide la partita con un rigore al 52'.

Il Nola di Luigi Sanchez supera il Real Forio di Angelo Iervolino con un gol di Marin da calcio piazzato al 92'. Al Pomigliano non basta il vantaggio di Terracciano, il Givova Capri Anacapri si aggrappa a Giliberti e Cacciottolo per sbancare lo stadio Gobbato. Poker dell'Albanova al Rione Terra, il Savoia invece cade sul terreno di gioco del Castel Volturno. Nel programma della domenica l'Afragolese non sbaglia e risponde alle avversarie: vittoria all'inglese al Vezzuto-Marasco, superato l'ostacolo Montecalcio. Cunzi apre le marcature dal dischetto nel primo tempo, Mignogna fa 0-2 nella seconda frazione. Il Casoria torna in campo per evitare la terza rinuncia e allontanare il rischio esclusione dal campionato, al Giarrusso va in scena una sfida senza storia con il Quarto Afrograd. La formazione di Platone vince in maniera tennistica: doppiette per Gioielli e Contarin, gol di Franzese e Ragosta in apertura.

Girone B

Sconfitta esterna per il Sant'Antonio Abate, l'Audax Cervinare vince con le reti di Falanga e Cuomo. I giallorossi accorciano al 90' con Gallini, ma è troppo tardi. Da segnalare anche l'espulsione per Acampora. Crolla il Santa Maria la Carità al Comunale, il Castel San Giorgio è corsaro con tre reti.

