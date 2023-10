Batosta Sorrento nello scontro diretto, il Monterosi vince al Viviani

Serie C Girone C

Pesante tonfo interno per il Sorrento, allo Stadio Viviani esulta il Monterosi che si prende i tre punti in palio nello scontro diretto. Successo, il primo in campionato, per la compagine di Roberto Taurino con le reti di Sini (espulso nella seconda frazione) e di Di Francesco. Settima sconfitta per la truppa di Vincenzo Maiuri che sciupa anche un calcio di rigore con De Francesco.

La gara non decolla subito, la squadra rossonera prova a gestire il ritmo mentre la compagine allenata da Roberto Taurino attende il momento della ripartenza. La prima manovra interessante si registra all’8’ con Ravasio dopo una sventagliata di De Francesco, l’attaccante non indirizza. Gli ospiti rispondono sull’asse Fantacci-Di Paolantonio, tuttavia l’iniziativa al 10’ termina distante dallo specchio di Del Sorbo, in campo al posto di Marcone (out per un problema ad un dito della mano). Trascorso il quarto d’ora di gioco, i costieri si fanno vedere con decisione dalle parti di Mastrantonio. De Francesco riceve da Loreto e calcia con il destro, l’estremo difensore si rifugia in angolo. Al 28’ i campani sbagliano in fase di impostazione e Bittante entra in area di rigore, Blondett chiude. Sugli sviluppi dell’angolo Sini si libera dalla marcatura di Loreto e insacca alle spalle di Del Sorbo. La reazione del Sorrento arriva tre minuti più tardi con Todisco che spreca da buona posizione. Al 34’ De Francesco conquista un calcio di punizione, ma la mira da palla inattiva è imprecisa. Tre giri di lancette dopo Fantacci raccoglie dalla fascia e sfiora il raddoppio, lo squillo che anticipa l’intervallo è di La Monica in acrobazia.

In avvio di ripresa, il Monterosi si rende pericoloso ancora da corner, questa volta è Parlati ad impegnare Del Sorbo, abile a neutralizzare la minaccia. Sul versante opposto La Monica si ritaglia lo spazio al limite, la sassata è centrale e facile preda di Mastrantonio. Al 60’ episodio chiave del match: De Francesco scodella, il numero 4 di Maiuri a due passi da Mastrantonio viene spinto da Sini. L’arbitro non ha dubbi, calcio di rigore per il Sorrento ed espulsione per l’autore del gol. Sul dischetto si presenta proprio De Francesco che si fa ipnotizzare dal portiere. Il mediano prova a riscattarsi al 75’ con una conclusione d’esterno, il numero uno avversario toglie il pallone dall’incrocio. Nonostante l’inferiorità numerica, gli uomini di Taurino vanno vicini alla seconda marcatura con Ekuban: soltanto la traversa nega la gioia al neo entrato. Il Sorrento cerca l’assedio nel finale, il Monterosi aspetta il momento giusto e colpisce all’88’: Di Francesco scatta in contropiede, vince il duello con Bonavolontà e chiude i giochi con un tiro sotto la traversa.

Il tabellino

Sorrento (4-3-3): Del Sorbo; Todisco, Blondett, Fusco, Loreto (76’ Colombini); Cuccurullo, De Francesco, Vitale (68’ Petito); La Monica (83’ Bonavolontà), Ravasio, Scala (46’ Martignago). A disp.: Marcone, D'Aniello, Messori, Bonavolontà, Vitiello, Panelli, Kone, Caravaca. All.: Maiuri

Monterosi (3-5-2): Mastrantonio; Altobelli, Giordani, Sini; Bittante (96’ Verde), Parlati, Di Paolantonio, Fantacci (76’ Di Francesco), Frediani; Silipo (63’ Piroli), Vano (76’ Ekuban). A disp.: Rigon, Di Renzo, Perrotta, Conti, Palazzini, Tolomello. All.: Taurino

Arbitro: Francesco Zago di Conegliano

Marcatori: 28’ Sini (M), 88’ Di Francesco (M)

Ammoniti: Fusco, De Francesco, Martignago, Bonavolontà (S), Fantacci, Vano, Giordani (M)

Espulso: 60’ Sini (M) per fallo da ultimo uomo