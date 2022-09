Serie C/Girone C - Buona la prima per la Juve Stabia: tre reti alla Gelbison nel derby

Esordio in campionato e subito derby campano. Per la Juve Stabia di Leonardo Colucci, dopo i lavori estivi e il calcio d’agosto, c’è l’appuntamento esterno contro la neopromossa Gelbison di Gianluca Esposito.

Ottima partenza per le Vespe che si affacciano in avanti con una conclusione di Bentivegna su punizione: Vitale respinge in angolo. Sugli sviluppi del corner successivo battuto da Berardocco, Maggioni stacca e insacca alle spalle dell’estremo difensore. La risposta dei salernitani è affidata a un destro di Marong da fuori area: la traiettoria si alza rispetto allo specchio. Attorno al quarto d’ora bisogna registrare un tentativo non insidioso per parte. Al 20’ Pandolfi conquista la sfera su Marong e pesca Bentivegna: il destro del fantasista va vicino al palo. Alla mezz’ora cross teso di Fornito per l’incornata di Statella che impegna seriamente Barosi. Al 32’ Altobelli spaventa la retroguardia rossoblù. Il raddoppio però si materializza due giri di lancette più tardi col tiro a volo di Pandolfi che infila in rete su assistenza di Berardocco. Si chiude così il primo tempo dello Stadio Marcello Torre.

Ad avvio secondo tempo, la Gelbison accorcia. Sugli sviluppi di un angolo, Graziani pesca Bonalumi che realizza l’1-2. La Juve Stabia non ci sta e allunga nuovamente nel risultato. Altobelli si avventa su una respinta e in acrobazia batte Vitale per il tris gialloblè. Al 54’ Scaccabarozzi ci prova su passaggio di Dell’Orfanello, ma non trova la porta. Al 60’ Uliano carica una conclusione, Barosi non è impensierito. Al 63’ Vitale si supera su Pandolfi, così come Barosi su Sane poco dopo. Al 67’ i rossoblù vanno in gol con De Sena, ma l’arbitro ferma tutto per posizione di fuorigioco. Al 73’ Sane insacca, il direttore di gara fischia per offside. All’87’ Maggioni intercetta la sfera col braccio su tiro di Sane, per il signor Catanoso è calcio di rigore. Dal dischetto va Uliano che fallisce l’esecuzione. Si chiude così la partita dello Stadio Torre, la Juve Stabia vince la prima battendo la Gelbison (1-3, ndr) nel derby.

Il tabellino

Gelbison (3-4-3): Vitale, Gilli, Marong, Bonalumi (65’ De Sena), Loreto, Graziani, Uliano, Fornito (65’ Foresta), Nunziante (46’ Sane), Sorrentino (94’ Citarella), Statella (84’ Di Fiore). A disposizione: D’Agostino, Cannizzaro, Cargnelutti, Mesisca, Savini, Correnti, Paoloni. Allenatore: Gianluca Esposito

Juve Stabia (4-3-3): Barosi, Maggioni (88’ Peluso), Tonucci, Cinaglia, Dell’Orfanello, Altobelli, Berardocco (77’ Gerbo), Ricci, Scaccabarozzi (83’ Caldore), Pandolfi (83’ Della Pietra), Bentivegna (88’ Guarracino). A disposizione: Addae, Carbone, Maselli, Mignanelli, Picardi, D’Agostino, Vimercati. Allenatore: Leonardo Colucci

Arbitro: Luigi Catanoso di Reggio Calabria

Marcatori: 3’ Maggioni (JS), 34’ Pandolfi (JS)

Ammoniti: Uliano (G), Cinaglia, Dell’Orfanello, Barosi, Maggioni (JS)

Note: 88’ rigore sbagliato da Uliano (G)