Calciomercato Juve Stabia - C'è la firma di Silipo: "Spero di fare bene con questa maglia"

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

Un nuovo rinforzo per il reparto avanzato della Juve Stabia. Il club gialloblè, con un comunicato ufficiale, ha annunciato il tesseramento di Andrea Silipo, calciatore reduce dall'esperienza condita con la promozione in Serie B col Palermo. Questa la nota delle Vespe: "La S.S. Juve Stabia comunica l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive dal Palermo F.C., a titolo temporaneo, dell’attaccante Andrea Silipo, classe ’01. Il calciatore, nativo di Roma, cresciuto calcisticamente nella Roma, ha vestito la maglia del Palermo".

Queste le prime dichiarazioni: "Sono contento di essere a Castellammare di Stabia. Spero di fare bene in una piazza così importante e mi metto, da subito, a disposizione di mister Colucci e dei miei nuovi compagni".