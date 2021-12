Serie C Femminile/Girone C - Galluccio e Tagliaferri spingono l'Independent: Grifone Gialloverde, stop di misura al Kennedy

Serie C femminile Girone C

Un successo di misura che fa rifiatare l'ambiente. Secondo hurrà in campionato dopo un avvio complicato. L'Independent torna alla vittoria e alimenta il buon pareggio ottenuto sul manto erboso del Vis Mediterranea Soccer. Al Complesso Sportivo Kennedy, nel confronto valido per la nona giornata del Girone C di Serie C Femminile, le Pantere superano la resistenza del Grifone Gialloverde in quello che è un vero e proprio scontro salvezza.

Il match si mette subito in discesa con il vantaggio firmato da Galluccio dopo appena dodici giri di lancette. L'euforia e la gioia vengono interrotte dal lampo, pochi secondi più tardi, di Auditori che sigla il pareggio e riporta le gialloverdi sul giusto binario. Al 25', però, l'acuto di Tagliaferri vale il nuovo vantaggio per le partenopee che si affermano col definitivo risultato di 2-1 e strappano il bottino pieno alle avversarie.

Otto punti in graduatoria per l'Independent che compie il sorpasso sul Grifone Gialloverde, fermo a quota sei. Le Pantere, nel prossimo impegno della competizione, saranno chiamate all'impegno in esterna con la Revel Roma, a pari lunghezze in classifica e uscita sconfitta dalla trasferta sul rettangolo verde dell'Apulia Trani.