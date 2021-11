Serie C Femminile - Il Trastevere domina in Campania: tris all'Independent

Serie C Girone C

Terzo passo falso in cinque partite giocate per l'Independent, al Complesso Sportivo Kennedy si afferma il Trastevere nella sfida valida per il quinto turno del Girone C del campionato femminile. Sogna in grande la formazione ospite che sale al secondo posto, mentre le padrone di casa restano nella zona calda della classifica.

Le amaranto colpiscono a freddo le campane, un tremendo uno-due tramortisce le Pantere. Al 7' Brost recupera un pallone sulla trequarti offensiva e premia il taglio di Serao che si libera della marcatura fintando la conclusione e salta il portiere depositando in rete per il vantaggio. Al 12' il Trastevere raddoppia con Ferrazza, abile a girare di testa una punizione ben calciata da Caprera. Il tris arriva ad avvio ripresa, al 54' dagli sviluppi di un corner Pedullà impegna l'estremo difensore: sulla ribattuta si fionda Ballmert che insacca da pochi metri. Partenopee poco precise in zona d'attacco, il discorso non si riapre e al triplice fischio si concretizza lo 0-3.

Independent chiamato al riscatto già dal prossimo turno quando scenderà sul rettangolo verde del Crotone. Per il Trastevere, invece, ci sarà l'impegno casalingo con l'Eugenio Coscarello Castrolibero.