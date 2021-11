Serie C Femminile/Girone C - Disfatta per l'Independent, Matera corsaro al Kennedy

Crolla ancora l'Independent. Quinta sconfitta - in sette partite disputate - per la compagine partenopea. Sorride il Matera, corsaro al Complesso Sportivo Kennedy con tre gol. Il primo sussulto è di D'Errico per le padrone di casa al 6', la traiettoria sorvola la traversa. Al 10' ci prova Galluccio da fuori area, la sfera termina sul fondo. Le ospiti vanno in vantaggio al 14': calcio di punizione di Maddaluno, Sesto è in agguato e spinge in rete. Il pareggio locale è immediato con il calcio di rigore di Galluccio. La frazione iniziale si gioca sui calci piazzati: Paolini in due occasioni e Barbato tra le più propositive. Al 39' ancora Paolini supera le avversarie, entra nei metri finali e libera un tiro che sfiora il palo. Secondo tempo molto più compassato rispetto all'avvio, le squadre alzano il baricentro nella seconda parte della ripresa. Il raddoppio del Matera arriva al 70' con Fiore che calcia da posizione defilata e infila alle spalle dell'estremo difensore. A undici dal termine si concretizza il tris: Montemurro, pescata da Paolini, trova la gioia personale. Esce sconfitta la brigata campana, in un momento della stagione tutt'altro che esaltante.