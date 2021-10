Serie C Femminile/Girone C - Vittoria all'inglese per l'Independent: Catania steso e agganciato

Serie C femminile Girone C

Dimenticare le sconfitte all'apertura del campionato e dare una sterzata decisiva al proprio percorso. L'Independent si presenta alla sfida col Catania con un obbligo, vincere e dimostrare di essere una squadra attrezzata per le ambizioni prefissate ad inizio stagione. Le disfatte rimediate contro Chieti e Aprilia Racing Club devono essere rimosse, con la formazione etnea è necessaria una vittoria per spiccare il volo. E le Pantere, con determinazione e spirito di sacrificio, riescono a collezionare un 2-0 vincente che consente di acciuffare proprio le siciliane in classifica. Il primo hurrà nella competizione porta le firme di Bottone al 12' e di Tozzi all'87'. Una rete all'avvio mette sul giusto binario il confronto, ma è a tre minuti dal termine che le campane possono archiviare definitivamente l'incontro. Al Complesso Sportivo Kennedy arrivano i primi tre punti, si andrà a Lecce - nel prossimo turno in programma - con più fiducia e tranquillità.