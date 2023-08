Casertana verso la Serie C: gli incroci con Turris, Juve Stabia, Giugliano e Sorrento

Dovrebbe essere la Casertana la ventesima squadra che prenderà parte al Girone C di Serie C. Il Consiglio di Stato, riunitosi ieri per discutere i vari ricorsi, sta per emettere il suo verdetto. Il reclamo della Reggina verso la bocciatura, gli amaranto dovrebbero ripartire dai dilettanti. Rigettata altresì la posizione del Perugia. Risale il Brescia di Cellino, che ritrova la Serie B persa con la retrocessione della scorsa stagione. Il Lecco è confermato in cadetteria. Puzzle che va ad incastro, con i Falchetti ripescati in Lega Pro. La squadra del presidente D’Agostino dovrebbe essere la settima rappresentante della Campania, in agenda quindi tanti incroci durante il campionato. Per le quattro formazioni napoletane, impegnate nella nuova annata in terza serie, potrebbe tornare un altro derby. Alla 10ima giornata la Casertana dovrebbe sfidare la Juve Stabia, dopo due turni (12esima giornata) spiccherebbe il confronto con la Turris. Nelle ultime due partite invece ci sarebbero gli appuntamenti con Giugliano (18esima giornata) e Sorrento (19esima giornata).