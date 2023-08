FOTO | Serie C/Girone C - Svelato il calendario della prossima stagione: ecco gli impegni di Turris, Juve Stabia, Giugliano e Sorrento

Serie C Girone C

Nuova stagione di Serie C, mancano pochi giorni al via ufficiale dell’annata sportiva 2023/24. Sono quattro le squadre della provincia di Napoli che affronteranno il prossimo campionato della terza serie nazionale. Turris, Juve Stabia, Giugliano e Sorrento sono inserite nel Girone C dove spicca una presenza importante della Campania. Oltre alle società partenopee, infatti, ci sono anche Avellino e Benevento, in attesa del ripescaggio della Casertana, segnata con una X dalla Lega Pro. Tra incroci e derby, dunque, si prospetta una competizione avvincente con compagini blasonate e dalla grande tradizione. Di seguito, il calendario completo pubblicato nel pomeriggio.

Il Consiglio Direttivo di Lega, nella riunione tenutasi in data odierna, ha deliberato altresì le date ufficiali delle competizioni:

Inizio: domenica 3 settembre 2023

Sosta: domenica 31 dicembre 2023

Turni Infrasettimanali:

mercoledì 20 settembre 2023

mercoledì 25 ottobre 2023

mercoledì 14 febbraio 2024

mercoledì 06 marzo 2024

Turno Festività Natalizie: sabato 23 dicembre 2023

Termine: domenica 28 aprile 2024

Playoff

Inizio: domenica 5 maggio 2024

Playout

Gara di Andata: sabato 11 maggio 2024

Gara di Ritorno: sabato 18 maggio 2024

Coppa Italia Serie C

Primo Turno Eliminatorio: mercoledì 04 ottobre 2023

Secondo Turno Eliminatorio: mercoledì 08 novembre 2023

Ottavi di Finale: mercoledì 29 novembre 2023

Quarti di Finale: mercoledì 13 dicembre 2023

Semifinali:

Andata mercoledì: 24 gennaio 2024

Ritorno mercoledì: 28 febbraio 2024

Finale:

Andata: martedì 19 marzo 2024

Ritorno: martedì 02 aprile 2024