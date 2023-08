Turris-Benevento, -4 all'esordio e al ritorno del derby: le ultime

Meno quattro al debutto ufficiale in campionato, la nuova Turris mette nel mirino il match di domenica sera - ore 20.45 allo Stadio Amerigo Liguori - contro il Benevento. Archiviata ormai l’altalenante stagione passata, il club corallino ha deciso di ripartire da una certezza: mister Bruno Caneo. Il ritorno sulla panchina di Torre del Greco del tecnico di Alghero sarà uno dei temi più caldi e importanti della nuova annata. I primi riflettori saranno puntati anche sullo stato atletico della squadra, protagonista di un lungo pre-campionato e di una preparazione fisica svolta nel ritiro di Montella. Lavori estivi, tra l’Irpinia e il rientro a casa, intervallati dai consueti allenamenti congiunti e da amichevoli più probanti, come quelle contro Gelbison, Nocerina e Potenza. Le ultime settimane, inoltre, sono state contraddistinte dal mercato. Nuovi arrivi, vecchie conferme e pedine cedute: la Turris ha operato in ogni reparto per rinforzare l’organico in vista di un Girone C ancor più complicato, con il livello notevolmente alzato.

La vicenda Frascatore e le ultime dal Liguori

Al centro delle recenti giornate della Turris c’è stata la vicenda Paolo Frascatore. I rumors di mercato, già prima di Ferragosto, si sono rincorsi con insistenza, ma il sodalizio corallino ha fissato una deadline per l’eventuale uscita del classe ’92. Il Cesena è risultata la compagine più interessata al cartellino dell’ex Pescara e Ternana, tuttavia nelle ultime ore la trattativa si è bloccata e dunque la permanenza resta l’idea più percorribile al momento. Dalla Romagna continuano ad insistere, ma la pista si è raffreddata, con il presidente Antonio Colantonio che ha stoppato qualsiasi negoziato. Troppo poco tempo a disposizione per sostituire Frascatore in caso di eventuale cessione. Nell’ultima seduta d’allenamento, Zampa ha lavorato regolarmente con il gruppo. A parte Rizzo che potrebbe lasciare Torre del Greco nelle prossime ore. Scaccabarozzi, Pavone e Maestrelli - che hanno saltato l’amichevole contro il Potenza al Viviani - puntano ad esserci per l’esordio davanti al pubblico biancorosso. Intanto, Caneo studia il miglior assetto tattico per la partita di domenica, la costante dovrebbe essere ancora la difesa a tre, schieramento caro al trainer sardo. Bomber Maniero, fresco di rinnovo di contratto fino al 2025, si candida ad una maglia da titolare per quanto riguarda il pacchetto offensivo.

Il match contro il Benevento

Sarà un girone meridionale difficile, con numerose piazze blasonate pronte a battagliare per un ruolo dominante in classifica. In attesa di conoscere altresì il destino della Casertana, ad un passo dall’ufficialità del ripescaggio, sono sei le squadre che rappresenteranno la Campania. E il primo incrocio per la Turris sarà proprio contro una corazzata del gruppo: il Benevento. Smaltita la delusione per la retrocessione in Serie C, il presidente Oreste Vigorito ha deciso di rivoltare la sua squadra. L’arrivo del direttore tecnico Marcello Carli ha contribuito all’innesto del nuovo tecnico, Matteo Andreoletti. Anche sul mercato, la Strega è stata protagonista. Pulizia a giugno con l’addio dei calciatori in prestito e in scadenza di contratto, via gli elementi considerati non centrali nel progetto di risalita e dentro profili più funzionali al nuovo corso. In casa giallorossa si pensa ad ultimare la preparazione, tuttavia l’allenatore dovrà tenere conto della situazione infortunati. In tre vanno verso il forfait: Agazzi, Kubica e Improta, con quest’ultimo che potrebbe salutare la brigata nelle ultime ore del mercato. Da valutare le condizioni di Alfieri e Acampora.

La designazione arbitrale

Sarà Mario Perri della sezione di Roma 1 a dirigere il match tra Turris e Benevento, in programma domenica sera. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Lipari di Brescia e Consonni di Treviglio. Il quarto uomo sarà Viapiana di Catanzaro.

I dettagli della prevendita

Da oggi sono in vendita i biglietti per assistere alla partita, valida per la prima giornata della Lega Pro 2023/24. Di seguito i prezzi applicati ai punti vendita ed al botteghino.

Per coloro che acquisteranno il tagliando presso i punti vendita autorizzati oppure sul sito www.etes.it, i prezzi sono i seguenti:

Tribuna Coperta/Scoperta: 20 euro + 2 euro diritti prevendita

Ridotto Under 18, Donne e Over 65: 15 euro + 2 euro diritti prevendita

Ridotto Under 12: omaggio

Curva Vesuvio: non disponibile (accesso riservato solo ed esclusivamente agli abbonati)

Ecco invece i prezzi al botteghino:

Tribuna Coperta/Scoperta: 22 euro

Ridotto Under 18, Donne, Over 65: 17 euro

Ridotto Under 12: omaggio

Curva Vesuvio: non disponibile (accesso riservato solo ed esclusivamente agli abbonati)

Il botteghino resterà aperto solo 2 ore prima della gara.