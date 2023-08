Serie C/Girone C - Definito il programma delle prime cinque partite di Turris, Juve Stabia, Giugliano e Sorrento: le date e gli orari

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

Il campionato di Serie C 2023/24 è alle porte, manca davvero poco al ritorno in campo. Si partirà all’inizio di settembre, le quattro squadre della provincia di Napoli si avvicinano al debutto ufficiale. Il derby tra Giugliano e Sorrento darà lo start, il confronto è in programma venerdì 1° settembre alle ore 20.45. Turris-Benevento e Monterosi-Juve Stabia si affronteranno invece domenica 3 settembre alle ore 20.45. Di seguito, il programma delle prime cinque giornate: spicca un turno infrasettimanale.

1^ Giornata

Giugliano-Sorrento, venerdì 1° settembre ore 20.45

Turris-Benevento, domenica 3 settembre ore 20.45

Monterosi-Juve Stabia, domenica 3 settembre ore 20.45

2^ Giornata

Sorrento-Audace Cerignola, sabato 9 settembre ore 18.30

Crotone-Turris, domenica 10 settembre ore 20.45

Foggia-Giugliano, lunedì 11 settembre ore 20.45

Juve Stabia-Avellino, lunedì 11 settembre ore 20.45

3^ Giornata

Turris-Sorrento, domenica 17 settembre ore 20.45

Giugliano-Juve Stabia, lunedì 18 settembre ore 20.45

4^ Giornata

Messina-Turris, giovedì 21 settembre ore 18.30

Sorrento-Avellino, giovedì 21 settembre ore 18.30

Juve Stabia-Potenza, giovedì 21 settembre ore 20.45

Picerno-Giugliano, giovedì 21 settembre ore 20.45

5^ Giornata

Crotone-Sorrento, domenica 24 settembre ore 20.45

Audace Cerignola-Juve Stabia, lunedì 25 settembre ore 20.45

Giugliano-Latina, lunedì 25 settembre ore 20.45

Turris-Picerno, lunedì 25 settembre ore 20.45