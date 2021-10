Serie A Femminile - Il Napoli va ancora ko, la Sampdoria passa al 95'

Un turno di Serie A Femminile da dimenticare per il Napoli di Alessandro Pistolesi. Le azzurre, che non vivono un momento positivo sul piano dei risultati, cadono tra le mura amiche nella sfida odierna contro la Sampdoria. Un guizzo nel finale di Carp decide la sfida giocata sul territorio campano. E la situazione in classifica inizia ad essere preoccupante, le partenopee sono a quota quattro punti e in piena zona retrocessione.

Il primo squillo verso una porta è di Erzen al 7', la conclusione dell'esterna termina fuori. Al 13' Giordano è chiamata a sventare la minaccia condotta da Erzen che invita Abrahamsson al tiro. Quattro giri di cronometro dopo, sul ribaltamento di fronte, Martinez supera di forza Di Marino e scarica verso lo specchio: palla sul fondo. Al 26' le blucerchiate ci provano con una punizione di Rincon senza pretese. Attorno alla mezz'ora, entrambe le squadre perdono due calciatrici per infortunio: Abrahamsson da una parte e Martinez dall'altra. Al 43' un colpo di testa di Jaimes è respinto dalla retroguardia ligure.

La ripresa si inaugura con un tentativo di Soledad, la deviazione di Boglioni consente a Tampieri di bloccare facilmente la sfera. Al 60' traversone invitante di Capitanelli, Erzen stacca ma trova le braccia sicure dell'estremo difensore ospite. La partita procede su un binario d'equilibrio e di stabilità. Non accade nulla fino al 78' quando Di Marino commette un brutto fallo a centrocampo e viene allontanata dall'arbitro col rosso diretto. All'84' Tampieri è protagonista su Goldoni, a un minuto dal termine il Napoli resta in nove per l'espulsione di Awona. Nell'extra-time, in un'azione in mischia, Carp risolve e spinge alle spalle di Aguirre.

Il tabellino

Napoli (3-5-2): Aguirre; Garnier, Di Marino, Awona; Erzen (90′ Corrado), Porcarelli (62′ Acuti), Tui, Colombo, Abrahamsson (32′ Capitanelli); Goldoni, Jaimes. A disposizione: Chiavaro, Severini, Imprezzabile, Popadinova, Kuenrath, Toniolo. Allenatore: Pistolesi

Sampdoria (4-2-3-1): Tampieri; Novellino, Spinelli, Auvinen, Boglioni (61′ Bursi); Battelani (86′ Musolino), Fallico; Giordano, Rincon, Martinez (30′ Helmvall); Tarenzi (86′ Carp). A disposizione: Babb, Carrer, Pescarolo, Bazzano, Gardel. Allenatore: Cincotta

Arbitro: Gigliotti di Cosenza

Assistenti: Bianchini e D’Angelo di Perugia. Quarto ufficiale: Gervasi di Cosenza

Marcatrici: 95' Carp (S)

Ammonite: Colombo (N), Auvinen (S), Capitanelli (N)

Espulse: 78' Di Marino (N), 89' Awona (N)