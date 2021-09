Serie A Femminile, Napoli-Fiorentina 1-0: Acuti spinge le azzurre al primo successo in campionato

Terza giornata del campionato di Serie A Femminile. Il Napoli di Alessandro Pistolesi, dopo due sconfitte in altrettante gare, affronta la Fiorentina che sta vivendo un momento simile a quello delle partenopee. Allo Stadio Giuseppe Piccolo di Cercola si sfidano due scontente e ultime della classe, decise a un cambio di rotta pur di innestare la marcia giusta per scalare la graduatoria.

Il primo pallone importante del confronto è per le viola con Sabatino, Aguirre si salva in qualche modo. La centravanti crea grattacapi al reparto arretrato campano anche all’8’ con una conclusione che si stampa sul palo. Passato il 10’ è Huchet a provarci dalla lunga distanza, l’estremo difensore di casa controlla senza problemi. Al 20’ altro legno, questa volta per le azzurre con Erzen: i sostegni della porta si oppongono ancora. Il match s’incattivisce, tanti falli nella parte centrale del primo tempo e numerosi contrasti che portano il signor Madonia di Palermo ad arrestare continuamente il gioco. Non ci sono altre azioni degne di nota, le formazioni vanno a riposo sul punteggio di 0-0.

I nuovi innesti in corso danno maggiore imprevedibilità, la subentrante Cafferata prova ad incunearsi tra le maglie avversarie. Al 47' ci prova Goldoni da lontano, intervento sicuro di Schroffenegger. Ritmi più blandi nella ripresa, non ci sono opportunità in chiave offensiva e la partita vive di tattica. Il tecnico azzurro opta per cambi che possano apportare maggiore freschezza alla manovra, ma entrambe le squadre non sono incisive. All'82' Acuti sblocca il risultato in favore delle partenopee approfittando di un errore difensivo, due minuti più tardi Sabatino si divora la palla del pareggio con un tiro che si stampa sul palo.

Primi tre punti per il Napoli di Pistolesi che s'impone nel finale e conquista il bottino pieno. Ko per la Fiorentina, ancora a secco di lunghezze in graduatoria.

Il tabellino

Napoli (4-3-3): Aguirre, Abrahamsson, Jane Garnier, Di Marino (88' Corrado), Capitanelli (72' Porcarelli), Imprezzabile, Colombo, Goldoni, Erzen, Acuti, Chatzinikolau (59' Popadinova). A disposizione: Chiavaro, Giordano, Zavarese, Toniolo, Blanco, Kuenrath. Allenatore: Pistolesi

Fiorentina (4-3-3): Schroffenegger; Zanoli, Tortelli, Kravets (61' Martinovic), Vigilucci; Neto, Breitner, Huchet; Baldi (46’ Cafferata), Sabatino, Lundin (46’ Piemonte). A disposizione: Forcinelli, Tasselli, Ceci, Vitale, Catena, Fortunati, Zazzera. Allenatore: Panico

Arbitro: Dario Madonia di Palermo

Marcatrici: 82' Acuti (N)

Ammonite: Di Marino (N), Lundin (F), Capitanelli (N), Neto (F), Popadinova (N)