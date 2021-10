Promozione Campania/Girone D - Il Santa Maria la Carità sbanca il Borsellino: Farriciello e Palumbo condannano il Cercola

Show di gol e sagra di opportunità allo Stadio Paolo Borsellino di Volla. Il confronto tra Cercola e Santa Maria la Carità spicca nel programma del sesto turno del Girone D di Promozione. A sorridere è la compagine allenata da Giovanni Durazzo che sbanca il campo avversario e condanna le Foxes alla terza sconfitta in campionato. I rossazzurri accendono la freccia e completano il sorpasso ai danni dei rossoblù in classifica.

Vibrante e con capovolgimenti di fronte continui, il primo tempo - dopo una prima fase di grande equilibrio - si sblocca attorno alla mezz'ora di gioco. Al 29' Greco sblocca il match in favore dei ragazzi di Giuseppe Barra: il numero undici finalizza l'assist di Flaminio con un rasoterra preciso e concreto. Sul ribaltamento d'azione, bomber Farriciello lascia la sua impronta con uno stacco imperioso che vale il pareggio. Dieci giri di cronometro più tardi, ancora il centravanti ospite sigla la doppietta e il raddoppio con un missile dal limite dell'area che si insacca alle spalle di Martucci.

La ripresa si inaugura con un calcio di rigore per il Cercola. Al 49' Perna si guadagna il penalty, il calciatore in maglia numero nove si incarica della battuta ma De Simone si distende sulla sua destra e compie un miracolo. Foxes che restano in inferiorità numerica per l'esplusione di Crispino. Nonostante le difficoltà, la brigata di Barra preme e al 58' Flaminio ristabilisce la parità con un tap-in in seguito a una giocata di Perna. A cinque giri di lancette dalla fine, Palumbo - subentrato nel secondo tempo a Donnarumma - libera un diagonale da pochi metri su servizio di D'Amora: Martucci battuto e 2-3 definitivo per il Santa Maria la Carità.

Il tabellino

Cercola: Martucci, Sansone, Silvestre, Rivetti, Crispino, Vitale, Rea, Amabile, Perna, Flaminio, Greco. A disposizione: Odesco, Ardimentoso, Giacco, Matino, Barra, Balisciano, Relli, Soligno, Viscovo. Allenatore: Giuseppe Barra

Santa Maria la Carità: De Simone, Alfano, Manzo, Blasio, Russo, Oliva, D'Amora, Marasco, Donnarumma, Formisano, Farriciello. A disposizione: Cirillo, Suarato, Ruocco R., Ruocco G., Somma, Durazzo, Vanacore, Palumbo, Bifulco. Allenatore: Giovanni Durazzo

Arbitro: Nazzareno Pisano di Benevento

Assistenti: Crescenzo Diana di Caserta - Marco Donnarumma di Castellammare di Stabia

Marcatori: 29' Greco (C), 30' Farriciello (S), 40' Farriciello (S), 58' Flaminio (C), 85' Palumbo (S)

Espulsi: 52' Crispino (C) per doppia ammonizione