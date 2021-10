Promozione Campania/Girone C - Il Terzigno è corsaro, Isola di Procida al tappeto: Gesso decide la sfida in extremis

Il Girone C del campionato di Eccellenza riserva l'incontro tra Isola di Procida e Terzigno. Allo Stadio Mario Spinetti è di scena il testa a testa tra due squadre di egual ambizioni e decise a raccogliere l'intera posta in palio. E a maturare è una gara equilibrata, con qualche spunto: nel complesso, però, entrambi i pacchetti arretrati riescono a neutralizzare le giocate avversarie. La sfida si decide soltanto nelle battute finali.

Equilibrio e stabilità, può essere riassunto così il primo tempo andato in scena in quel di Procida. I biancorossi cercano di far valere il fattore campo, i rossoneri invece provano a mantenere il pallino del gioco e tentatno di rendersi pericolosi. All'intervallo è 0-0. Lo spartito tattico, tuttavia, non cambia nel corso della ripresa. Soltanto all'85' Gesso è lucido nel timbrare il cartellino e sbloccare il risultato in favore del Terzigno.

Isola di Procida che resta a quota cinque punti in classifica ed è chiamata al riscatto immediato nella complicata trasferta di Sant'Anastasia. Per i ragazzi di mister Califano, invece, ci sarà un'altra prova in esterna nel prossimo turno di campionato: i rossoneri saranno attesi dalla Virtus Afragola.