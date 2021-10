Promozione Campania/Girone B - Il Cimitile di carattere, Baiano ko: Falco e Di Meo per la rimonta

Sesta giornata di campionato che pende dalla parte del Cimitile, allo Sporting Club di Nola è sconfitto il Baiano. Hurrà di cuore e di carattere per la squadra locale che piega gli irpini in un momento delicato della stagione. La graduatoria, d'altra parte, sorride alla brigata partenopea: sette punti in sei gare disputate e centro della classifica agganciato. Resta in ultima posizione la formazione ospite, in grande difficoltà e per nulla fortunata.

Eppure, dopo un avvio bloccato e contraddistinto da una lunga fase di studio, è il Baiano a sbloccare il risultato con il guizzo di Staffelli poco più tardi della mezz'ora. È il 34' quando i granata riescono ad acciuffare la rete del vantaggio. Ma è una gioia parziale perché nella ripresa esce il Cimitile e i novanta minuti premiano i padroni di casa. Al 60' Falco ristabilisce la parità con un acuto che vale l'1-1. Nelle battute conclusive del match, invece, Di Meo deposita in rete per il 2-1 finale.

Una rimonta importante per i partenopei che dimostrano nervi saldi e reazione: il trionfo di Nola è un passo avanti importante per il morale e per la crescita. Un biglietto da visita di rilievo per il prossimo turno che prevede l'appuntamento contro il San Vitaliano. Quinta sconfitta in campionato per il Baiano che necessita di punti per risalire la china: la sfida casalinga col Montoro sarà già uno spartiacque.