Promozione Campania/Girone D - De Marino spinge il San Sebastiano: San Vito Positano sconfitto

Un colpo di coda importante per risollevarsi in classifica e alzare il morale dell'ambiente. Il San Sebastiano supera il San Vito Positano nella sfida valida per la sesta giornata del campionato di Promozione e ottiene la prima vittoria in campionato dopo i tre pareggi e le due sconfitte collezionate all'avvio. Si ferma il cammino della squadra di mister Gargiulo che manca l'aggancio alla vetta della graduatoria.

Costieri che si affacciano in avanti con la prima sortita del match, un destro dalla distanza non sorprende l'estremo difensore locale. I padroni di casa provano a rispondere con giocate da posizione defilata, la difesa ospite scricchiola ma riesce a tenere inchiodato il risultato sullo 0-0. Il San Vito ha l'occasione per sbloccare il match, l'imprecisione - anche in circostanze favorevoli - macchia la prova del collettivo. Non mancano le proteste, da una parte e dall'altra, per presunte irregolarità nell'area avversaria: il direttore di gara, sempre ben posizionato, lascia proseguire. Serve l'invenzione, una geometria che possa risolvere la partita. Ed è De Marino a scappare sulla sinistra, superare il diretto marcatore, entrare in area e liberare un destro che si piazza sotto la traversa.

Una rete che sblocca il punteggio e regala il bottino pieno al San Sebastiano. Giallorossi che possono rammaricarsi per alcune situazioni interessanti non sfruttate. I tre fischi dell'arbitro consentono ai vesuviani di salire a quota 6 punti in classifica e di provare a rilanciarsi nella corsa alle posizioni più tranquille.