Promozione Campania/Girone C - L'Oratorio Don Guanella Scampia torna alla vittoria: tris al San Francesco

Una settimana ricca di novità ha accompagno l'Oratorio Don Guanella Scampia. Dopo la sconfitta casalinga contro la Vis Frattaminorese e la separazione consensuale con il tecnico Sandro Marino, i biancoblù hanno dovuto affrontare un vero e proprio tour de force. Prima il pareggio in Coppa contro il Cercola, poi la vittoria odierna in esterna sul campo del San Francesco. Gialloblù che crollano allo Stadio Alberto De Cristofaro, ospiti che tornano al successo in campionato.

È una gara quasi a senso unico. La brigata di Scampia non risente degli impegni ravvicinati e cala il tris alla formazione locale. Decidono le reti di Buonaurio (in uno stato di grazia), Angiolino e Guitto. A nulla è servita la rete dei padroni di casa, un gol che vale per le statistiche e poco altro. Sugli scudi c'è proprio l'attaccante autore della seconda rete per i biancoblù, un gioiello su calcio di punizione che ha spezzato le speranze del San Francesco.

L'Oratorio Don Guanella si aggrappa ai suoi uomini migliori e aggancia Terzigno e Sant'Anastasia a quota dieci punti in classifica. I gialloblù restano impigliati in griglia playout e al terzultimo posto. Al termine della partita, il bomber Gennaro Angiolino ha dichiarato: "Voglio dedicare il mio gol a mister Fabio Esposito. Crede fortemente in me e oggi l'ha dimostrato. Grazie Mister".