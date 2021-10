Promozione Campania/Girone C - Il Quartograd sbanca il Solaro: Manzo stende lo Sporting Club Ercolanese

Crolla l'imbattibilità dello Sporting Club Ercolanese, allo Stadio Solaro si impone il Quartograd con la rete di Manzo. La vittoria di misura odierna da parte degli ospiti vale anche il sorpasso in classifica proprio ai danni della compagine granata. Un successo che permette ai flegrei di mantenere intatto il ruolino stagionale.

Il primo, seppur scialbo, tentativo verso la porta è di Manzo: il tiro, però, non è preciso e si perde sul fondo. Al 18' gli amaranto-azzurri sfiorano la rete con Mario Polverino, lo squillo termina di poco al lato. Al 22' c'è il vantaggio per il Quartograd con Manzo che si incarica della battuta di una punizione e supera Uliano con una battuta magistrale da circa venticinque metri. Alla mezz'ora l'Ercolanese prova a reagire: lancio dalle retrovie per Di Micco, Del Giudice interviene e spezza la fiammata offensiva locale. Nel finale di frazione, Borrelli e Di Meo sfiorano il pareggio mentre Mosca - in pieno recupero - non riesce ad indirizzare verso lo specchio. Sul ribaltamento di fronte, Polverino spaventa la retroguardia granata con un tiro ad incrociare.

Ripresa più convincente per i padroni di casa, il palo nega la gioia a Mosca al 52'. Cinque giri di cronometro dopo, Tufano calcia da fuori area: parabola insidiosa e leggermente imprecisa. I flegrei si chiudono a difesa del vantaggio, al 63' Borrelli libera un destro che finisce fuori. La brigata di Ignudi non lascia il segno, la retroguardia di Longobardi è attenta e non lascia varchi utili per il potenziale pareggio. Al 91' una botta di Mosca si stampa sull'esterno della rete. Al 94' ancora un legno si oppone alla giocata aerea di Di Dato.

Il tabellino

S.C. Ercolanese: Uliano, Matrone ‘03, Pezzella (76’ Rossi), Carbonaro, Di Dato, Tufano, Muro (66’ Ascione), Borrelli P., Mosca, Di Micco Dav., Di Meo ‘01 (88’ Dello Iacono ‘02). A disposizione: Buonanno ‘02, Gargiulo, Vigorito ‘03, Cefariello A., Cefariello F. ‘02, Borrelli D.. Allenatore: Carlo Ignudi

Quartograd: Del Giudice, Parisi, D’Ascia, Di Falco ‘03, Angieri, Ursomanno (46’ Del Giudice D.), Polverino G. (56’ Rizzo), Imbriani, Manzo, Polverino M. (56’ Torino), D’Ausilio ‘01. A disposizione: Di Costanzo, Bruno, Gaveglia, Polverino S. ‘04, Porcelli ‘03, Esposito. Allenatore: Vincenzo Longobardi

Arbitro: Lorenzo Corrado (Napoli)

Assistenti: Polichetti (Salerno) – Napolitano (Caserta)

Marcatori: 22’ Manzo (Q)

Ammoniti: Di Meo, Di Dato (E), Parisi, Manzo, Di Costanzo dalla panchina (Q)

Espulsi: Rossi (E) e Rizzo (Q)