Promozione Campania/Girone D - Il Givova Capri Anacapri espugna il Comunale di Striano: tris isolano, sorride mister Staiano

Il Givova Capri Anacapri passa allo Stadio Comunale di Striano e conquista la seconda vittoria in campionato. Hurrà per gli uomini di Staiano al termine dei novanta minuti e classifica che adesso recita ottavo posto e fuori dalla zona playout in attesa degli impegn di domani. Resta a secco di punti la squadra locale, sesta sconfitta in altrettante gare disputate e situazione preoccupante.

È filotto per gli isolani che ottengono la seconda vittoria consecutiva dopo l'ottima prova sfoderata sabato scorso tra le mura amiche contro il Gragnano. Partenza sprint per gli ospiti che premono sull'acceleratore e sbloccano la gara al quarto d'ora con bomber Principe lesto a spingere in rete un servizio sublime di Iovino. La prima frazione non offre ulteriori spunti, ma ad avvio ripresa Iovino - tra i top di giornata - sigla il raddoppio. Il Givova Capri Anacapri salva la porta con Santarpia, provvidenziale sulla linea ad evitare il possibile pari: in ripartenza si concretizza lo 0-2 su passaggio chiave di Giliberti. Quest'ultimo, dopo aver superato in dribbling gli avversari, pesca anche Esposito che entra in area e scarica un diagonale che vale il tris.

Prima gioia lontano dal fortino interno, gli isolani salgono a quota 8 lunghezze in classifica e si prendono la scena al Comunale. Striano ancora ko, sono venti i gol subiti e appena due quelli realizzati: peggior attacco e peggior difesa del torneo, la graduatoria latita di punti.