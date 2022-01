Promozione Campania/Girone D - Il San Sebastiano vince di misura sul Givova Capri Anacapri

La settimana difficile del Givova Capri Anacapri si è chiusa con la sconfitta di misura sul rettangolo verde del San Sebastiano. Vesuviani che si dimostrano ancora la bestia nera degli isolani dopo il pareggio senza reti dell'andata. Una rete di Fulvio Masullo nella ripresa decide il match, valido per la sedicesima giornata del Girone D di Promozione, al Campo Comunale Raffaele Capasso.

Contesa condizionata dal clima e dalle raffiche di vento, la squadra ospite non riesce a far valere il miglior posizionamento in classifica e i padroni di casa raccolgono tre punti pesanti in chiave salvezza. Primo tempo contraddistinto dal grande equilibrio, la gestione della sfera è di marca azzurra, senza però impensierire la retroguardia locale. L'occasione più grande arriva tra i piedi di Pezzullo: il terzino si incarica della battuta di un piazzato e sfiora il montante alla sinistra dell'estremo difensore. Il risultato non si sblocca e le due squadre vanno a riposo sullo 0-0. Sembra palesarsi ciò che è accaduto nella sfida sul territorio isolano.

E, invece, nella ripresa si concretizza la vittoria del San Sebastiano. Il Givova Capri Anacapri trova difficoltà nell'imporre il proprio gioco e la partita, spezzettata e poco fluida, viene decisa da una geometria da calcio di punizione dell'esordiente Masullo. Il numero 17, al debutto in Prima Squadra, estrae la perla dal cilindro e batte il portiere avversario. I ragazzi di Staiano, anche a causa delle continue interruzioni, non agganciano il pareggio e al triplice fischio si materializza il successo per i vesuviani. Bottino pesante e prezioso per la permanenza nella categoria dei padroni di casa, passo falso per gli azzurri in ottica playoff.

Il San Sebastiano, archiviato l'hurrà interno, dovrà prepararsi al delicato incontro in trasferta sul campo della Viribus. Al San Costanzo arriverà il San Giuseppe per il Givova Capri Anacapri.