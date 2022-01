Serie D/Girone H - Il Sorrento ribalta la Mariglianese nella ripresa: doppio Ripa e Petito rimontano Esposito

È l'anticipo della ventesima giornata del Girone H di Serie D, primo turno della fase di ritorno. Allo Stadio Italia va in scena il derby. Il confronto tra Sorrento e Mariglianese apre il weekend del raggruppamento, entrambe - a quota 25 punti - puntano a una vittoria per staccare l'avversaria in classifica. La truppa di Luigi Sanchez è la rivelazione del torneo e sogna in grande, la brigata allenata da Renato Cioffi ha l'ambizione di agguantare una posizione nobile.

Il match si mette subito in discesa per i biancazzurri. Alla prima sortita offensiva c'è il vantaggio ospite con Esposito. Il bomber, libero in area di rigore, impatta perfettamente un traversone proveniente dall'out di destra dal piede di Palumbo e insacca alle spalle di Volzone. Al quarto d'ora tentativo di Cassata, l'iniziativa dal limite trova la deviazione di un calciatore in corner. La partita, nonostante il gol della Mariglianese, resta equilibrata. Alla mezz'ora, Cassata dialoga con Rizzo e scodella per La Monica: il tocco ravvicinato del numero 7 è sventato da un intervento reattivo di Maione. Il primo tempo non regala ulteriori spunti, si va a riposo sul punteggio di 0-1.

Avvio di ripresa arrembante per i costieri che riescono ad acciuffare il pareggio con Ripa. Sugli sviluppi di un angolo, l'attaccante corregge la traiettoria e infila Maione. Ritorno alla rete in casacca rossonera per la prima punta che, un minuto più tardi, prova la conclusione al volo da oltre trenta metri: giocata che non ottiene gli effetti sperati. Al 55' Esposito si smarca e tira, Volzone si oppone. Sulla ripartenza, il Sorrento è pericoloso con Petito: l'estremo difensore di Sanchez non corre pericoli sulla scelta errata del subentrato. Al 73' Gargiulo riconquista la sfera e pesca Ripa che si fa largo tra gli avversari e trafigge Maione. Due giri di cronometro dopo, Palumbo si divora il pari fallendo un tap-in. Al 77' Esposito sbaglia l'incornata da mattonella invitante, parabola alta. A dieci dal termine, i locali protestano per un possibile penalty: il direttore di gara Bonci di Pesaro fa proseguire. All'86' c'è gioia anche per Petito che riceve da Gargiulo e batte il portiere ospite con un diagonale preciso.

Rimonta dei padroni di casa allo Stadio Italia, Mariglianese sconfitta dal Sorrento nella ripresa: doppio Ripa e Petito ribaltano il vantaggio momentaneo dei biancazzurri firmato Esposito.

Il tabellino

Sorrento: Volzone, Rizzo, Acampora (46' Tedesco), Mansi, Virgilio (46' Petito), Manco, La Monica, Mezavilla, Ripa, Cassata (46' Gargiulo), Romano. A disposizione: Del Sorbo, Ferraro, Marciano, Di Palma, Selvaggio, Diop. Allenatore: Cioffi

Mariglianese: Maione, De Giorgi, De Angelis, Pantano, Varchetta, De Martino, Palumbo V., Langella, Esposito, Aracri, Massaro. A disposizione: Cafariello, Tommasini, D’Onofrio, Prevete, Strazzullo, Rimoli, Ragosta, Faiello, Tagliamonte. Allenatore: Sanchez

Arbitro: Thomas Bonci di Pesaro

Assistenti: Gianmarco Spagnolo di Lecce - Francesco Festa di Barletta

Marcatori: 5' Esposito (M), 53' Ripa (S), 73' Ripa (S), 86' Petito (S)

Ammoniti: Tedesco, Petito (S), De Martino, Pantano (M)