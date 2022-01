Eccellenza Campania/Girone B - Ercolanese corsara al Vallefuoco: la doppietta di Liguori stende la Neapolis

Sedicesima giornata del campionato di Eccellenza, il Girone B propone l'incontro tra Neapolis ed Ercolanese. Allo Stadio Alberto Vallefuoco di Mugnano si gioca un vero e proprio scontro salvezza: i padroni di casa cercano di uscire dalla griglia playout mentre i vesuviani puntano a una vittoria per allontanarsi ulteriormente dalla zona calda e mettersi in una posizione di graduatoria tranquilla.

Prime giocate offensive della partita ad opera degli ospiti guidati da mister Gaetano Perrella. Il tentativo d'apertura è una conclusione dai venticinque metri, in seguito a una respinta da calcio d'angolo, che termina abbondantemente fuori. I locali ci provano con i calci piazzati, ma l'apporto delle torri arrivate dalla difesa non è soddisfacente. I granata gestiscono il possesso e, dopo pochi giri di cronometro, trovano il vantaggio. Filtrante da centrocampo per Liguori che si presenta davanti a Bardet e deposita in rete con un mancino preciso. La replica dei ragazzi di Giovanni Peluso è affidata al destro di Scuotto da calcio piazzato, Capece vola e toglie il pallone dall'incrocio. Al 23' Liguori imbuca per Orefice, il numero 9 salta Bardet e crossa da posizione defilata per Basso che a porta vuota insacca: il direttore di gara annulla la rete e segnala rimessa dal fondo. Al 33' Capece deve opporsi a un tentativo di Terribile. Nel finale di frazione Bardet disinnesca Liguori e, sul ribaltamento di fronte, la Neapolis si divora il pareggio sugli sviluppi di un corner.

Ritmi alti e buona intensità anche ad avvio secondo tempo. Il primo affondo della ripresa è della compagine di casa che si proietta in zona offensiva con una conclusione di Barretta che trova la parata di Capece. Al 56' cerca la girata aerea Pirone, l'attaccante disturbato non riesce ad inquadrare lo specchio. Sul fronte opposto, Liguori serve Orefice: destro del centravanti e intervento provvidenziale di Bardet. Il numero 9 granata viene atterrato in area: rosso per il difensore di Peluso per fallo da ultimo uomo e calcio di rigore per la truppa di Perrella. Dagli undici metri si presenta proprio Orefice che si fa neutralizzare il tiro da Bardet. L'inferiorità numerica mette in difficoltà la Neapolis e al 72' l'Ercolanese raddoppia con Liguori: il dieci approfitta di un traversone dalla destra per spingere in rete e blindare il risultato. Doppietta per il fantasista ospite, protagonista al Vallefuoco. Il match di Mugnano, dunque, si chiude col risultato di 0-2 in favore dei vesuviani.