Promozione Campania, Girone D - Il San Giuseppe supera il test Micri per 2-1

Prima vittoria in campionato per i gialloblù, si arrende la formazione ospite che resta a quota uno in classifica: termina 2-1 al triplice fischio

Il San Giuseppe ospita il Micri nella seconda giornata del campionato di Promozione Campania. Il Girone D mette davanti due realtà ambiziose e con progetti importanti. Dopo il pari di Agerola, i padroni di casa vogliono conquistare l'intera posta per scalare ulteriormente la graduatoria. Gli ospiti, accantonato il pareggio contro il San Sebastiano, hanno intenzione di dare continuità ai risultati.

L'intensità delle prime azioni è tutt'altro che importante, le squadre giocano sotto ritmo per studiare l'avversario. Non c'è un vero predominio territoriale fino al 24'. Talia pesca al centro Iuliano che, da mattonella perfetta, manca l'impatto col pallone. Ci prova poi Franco qualche secondo dopo, Di Noia blocca senza problemi. Al 27' si sblocca la sfida. Talia macina gioco sulla sinistra, servizio per Saggese che libera una conclusione dal limite: Di Noia non può nulla e vantaggio del San Giuseppe che va a riposo avanti.

Qualche cambio tattico per le due squadre, ma sono ancora i ragazzi di Di Martino a sfiorare il gol. Il raddoppio si palesa al 52': Saggese si avventa sul pallone dopo una disattenzione degli avversrai, passaggio a Iuliano che supera la difesa e batte l'estremo difensore. I gialloblù non riescono a chiudere definitivamente i conti, su assist di Talia c'è un clamoroso errore di Caldarelli a pochi passi dalla porta. Gli ospiti rientrano in partita a un quarto d'ora dal termine con un calcio piazzato. Pallone scodellato in area, Saggese respinge, ma sulla sfera si avventa Porto che deposita nel sacco. Nel finale, Talia si lascia ipnotizzare da Di Noia dal dischetto.

Vittoria alla prima casalinga per il San Giuseppe che sale a quota quattro punti in classifica e si proietta alla sfida con la Santa Maria la Carità. Crolla il Micri che dovrà affrontare il Sant'Aniello di Gragnano nel prossimo turno.