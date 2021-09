Promozione Campania, Girone C - Il Sant'Anastasia doma il Città di Casoria: è 3-0 biancoblù al De Cicco

Il bottino pieno del Sant'Anastasia, il ko per il Città di Casoria. Allo Stadio De Cicco è hurrà per i biancoblù che superano la compagine viola e si assicurano la parte alta della graduatoria. Passo falso per la squadra allenata da Boemio che dovrà rivedere qualche meccanismo in fase difensiva. Ai limiti della perfezione la prestazione offerta dalla brigata di Ulivi.

Un quarto d'ora di fuoco, quello iniziale, per i padroni di casa che sbloccano prima con Dell'Acqua dagli sviluppi di un calcio d'angolo e poi con Carlo Sacco - alla seconda rete consecutiva - che capitalizza un'azione corale iniziata sul versante destro. Gli ospiti abbozzano a una reazione, ma è lo Stasia ad andare vicino al tris in rapida successione con Caiazzo, Nucci e Falco. Nelle battute conclusive del primo tempo, Rullo atterra Nucci da ultimo uomo: per il direttore di gara è espulsione diretta. I viola rientrano più determinati e sfiorano la rete con Coppeta. Al 59' Nucci, dopo un fraseggio con Falco, timbra il cartellino e mette definitivamente in ghiaccio il risultato. Falco e ancora Nucci sciupano il poker, i pali e gli errori di misura rendono meno amaro il passivo per il team di Boemio. Tre punti nel segno di Salvatore Sebeto per il Sant'Anastasia, il Casoria dovrà risolvere alcune disattenzioni in chiave di non possesso.

Il tabellino

Sant'Anastasia (4-3-3): Loffredo; Dell'Acqua, Sepe, Sacco D., Incarnato (71' Porricelli); Falanga, Sais (80' Napolitano), Caiazzo (57' Fornaro); Falco (71' Romano), Nucci (71' Sarr), Sacco C. A disposizione: D'Ambrosio, Di Gennaro, Terribile, Romano, Serrao. Allenatore: Ulivi

Città di Casoria (4-2-3-1): Esposito; Capogrosso, Crati, Mvoussa, Rullo; Volpe, Troisi (62' Picardi); Muzzica (45' Rolanto), Ranieri, Sangne (45' Nota); Coppeta (65' Vosa). A disposizione: Castaldo, Gaito, Marotta, Cacace. Allenatore: Boemio

Marcatori: 8' Dell'Acqua, 15' Sacco C., 59' Nucci (S)

Ammoniti: Sais (S), Coppeta (C)

Espulsi: Rullo (C)