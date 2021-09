Promozione Campania, Girone D - Massa Lubrense corsara sul manto erboso dello Striano: tris nerazzurro in trasferta

Un avvio pazzesco quello della Massa Lubrense che sbanca il terreno da gioco dello Striano e si conferma in una condizione fisica impressionante. Altri tre punti messi in cantiere per i costieri dopo la vittoria all'esordio contro il Sant’Aniello Gragnano. Questa volta è il banco di prova in trasferta a dare risposte e conferme ai nerazzurri. Mai domi, sempre alla ricerca della rete e decisi ad imporre la propria identità su quella degli avversari.

Monologo della Massa Lubrense anche allo Stadio Comunale Francesco Gatti-Mario Pellegrino. Un tris che porta le firme di Francesco De Stefano, Giuseppe Marino e Mariano Zarrella. I timbri dei tre calciatori valgono la vittoria della compagine ospite che sale a sei punti in classifica in condominio con Cercola e San Vito Positano. Sono sette i gol realizzati dai costieri, blindata la porta e il ruolino di marcia parla di zero gol subiti nelle prime due giornate.

Discorso inverso per lo Striano che resta fermo all'ultimo posto in graduatoria con l'Atletico Pagani, il Sant'Aniello Gragnano e il Victoria Marra, in attesa del match di domani rispettivamente contro l'Agerola e la Viribus Unitis. Ancora a secco di gol il team della Valle del Sarno, sei invece le marcature incassate.