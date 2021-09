Promozione Campania, Girone A - Boys Caivanese, vittoria e tre punti: superato il Vitulazio per 2-1

Il Girone A di Promozione Campania mette in risalto la sfida tra Boys Caivanese e Vitulazio. Girandola di emozioni e di occasioni, la seconda giornata di campionato si chiude con la vittoria dei gialloverdi per 2-1 sui rosanero. Tre punti alla compagine locale che sale a quota tre e aggancia gli avversari odierni in classifica.

La partita si apre con una chance per gli ospiti, D'Ambra calcia da posizione defilata e trova il portiere sulla traiettoria. Subito Centanni ci prova dal limite dopo un'assistenza di Buiano, la conclusione è fuori dallo specchio. Al quarto d'ora grande opportunità per gli uomini di Dello Margio con Malasomma. Il calciatore finta il tiro, si sposta la sfera e carica: Celio interviene in maniera sciagurata e commette fallo in area. Il direttore di gara Castello assegna il penalty: dagli undici metri va proprio l'attaccante che si fa neutralizzare dal portiere. Al 17' Buiano supera il portiere, ma Griffo compie un miracolo autentico sulla linea. Al 25' ancora Buiano ha l'occasione per capitalizzare e sblocca il risultato su lancio di Fusco: dribbling sul portiere e deposito semplice in porta. Dopo tre giri di cronometro, i ragazzi di Diana pareggiano con De Lucia che sfrutta la svirgolata di Troise e pareggia. Al 35' il Vitulazio si oppone alle giocate di Torinelli e Malasomma.

Passano pochi minuti ad avvio ripresa e la Boys va ancora avanti nel punteggio. Buiano innesca Torinelli che libera un diagonale potente che si insacca alle spalle dell'estremo difensore. Gli ospiti accusano il colpo e rischiano di andare due volte sotto, ma il contropiede trova l'opposizione del guardiano casertano. Gli allenatori applicano i cambi ai due undici di partenza, tuttavia il team locale gestisce senza rischiare nulla. I rosanero provano a mettere in difficoltà con folate sporadiche, il controllo dei gialloverdi è totale. L'organico di Diana resta in dieci per l'espulsione di Castaldo per doppia ammonizione. Neanche i sei minuti di recupero sono utili per una modifica al risultato. Al triplice fischio è 2-1 per la formazione guidata da Dello Margio che conquista tre punti importanti in ottica classifica.

Il tabellino

B. Caivanese: Russo, Troise, Criscito (96' Brianese), Fusco, Cerchia, De Chiara, Malasomma, Centanni (80' Gelato), Buiano (57' Di Micco), Fucito (76' Sanseverino), Torinelli (66' Puca). A disposizione: Liguri, Marino, Barra, Soviero. Allenatore: Dello Margio

Vitulazio: Napolitano, Pucino, Tartaglione, Delli Paoli (49' Marrone), Castaldo, Griffo (49' Minauda), D'Andrea, Maturo (64' De Falco), De Lucia, Famiano (77' Mele Domenico), Celio. A disposizione: Addonisio, Mele Davide, Scuro, Agostini, Russo. Allenatore: Diana

Arbitro: Castello (Ercolano)

Assistenti: Cerullo (Caserta), Chianese (Caserta)

Marcatori: 25' Buiano (BC), 28' De Lucia (V), 47' Torinelli (BC)

Espulsi: 72' Castaldo (V), 93' Mele Domenico (V).