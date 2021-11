Promozione Campania/Girone D - Massa Lubrense ok, hurrà esterni per San Sebastiano e Santa Maria la Carità

Anticipo della decima giornata del Girone D di Promozione. In scena la capolista Massa Lubrense nel confronto interno col Victoria Marra, il Santa Maria la Carità impegno in esterna sul campo dell'Atletico Pagani e il derby partenopeo tra Striano e San Sebastiano.

Non si ferma la corsa dei costieri che infilano il decimo risultato utile consecutivo. Nona vittoria in campionato - e un solo pareggio - per i nerazzurri che si affermano con un successo all'inglese. Le firme di D'Esposito e Attardi decidono la sfida dello Stadio Cerulli, media straordinaria per la brigata che viaggia su ritmi impressionanti. Cinque punti di distanza dal San Vito Positano, secondo in classifica e atteso dalla prova in esterna col Cercola. E il prossimo appuntamento riserverà il big match tra le prime della classe.

I ragazzi di mister Durazzo sbancano il rettangolo verde del Comunale di Tramonti: le reti di bomber Farriciello e di Somma decidono i novanta minuti. Per i salernitani è l'infortunio tecnico degli ospiti - con l'autogol - a rendere meno amara la disfatta interna. Punti pesanti in ottica salvezza per i vesuviani che espugnano il Comunale di Ottaviano: Striano ancora battuto (decimo insuccesso di fila e striscia fortemente negativa), De Marino match-winner.