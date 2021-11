Promozione Campania/Girone C - L'Isola di Procida batte il Città di Casoria: Quirino e Ambrosino regolano la pratica viola

L'Isola di Procida affronta il Città di Casoria nella decima giornata del Girone C di Promozione. I biancorossi sono reduci dal poker rimediato contro la Vis Frattaminorese, i viola si sono imposti nell'ultimo turno sulla Virtus Afragola. La sfida salvezza è vinta dalla compagine di casa che conquista tre punti chiave e supera gli avversari odierni in classifica.

Isolani in vantaggio al 9'. Ripartenza veloce e ben organizzata, Vanzanella entra in area con una giocata e serve Quirino in inserimento: impatto perfetto e sfera alle spalle di De Felice. Dieci giri di lancette più tardi, Laezza è veloce sull'out sinistro e libera un tiro che si spegne di poco sul fondo. Al 23' ancora Laezza è imprendibile e viene steso in area, per l'arbitro è calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta lo specialista Nota che non fallisce e fissa la parità. Nel finale di frazione, i ragazzi di Borriello sono insidiosi con un traversone di Gaito dagli sviluppi di un corner: si crea una mischia e il direttore di gara interrompe l'azione.

La brigata locale lascia gli spogliatoi con lo stesso piglio, i biancorossi sono più determinati e vanno alla ricerca della vittoria. Al 54' si rinnova l'asse Vanzanella-Quirino, miracoloso l'intervento di De Felice che salva il risultato. Il Città di Casoria sfiora la rete al 77' con uno splendido passaggio di ronga per Laezza, la conclusione è leggermente larga. L'Isola di Procida alza il baricentro e all'82' firmano il nuovo vantaggio. Botta di Ambrosino e parabola che si infila alle spalle dell'incolpevole De Felice. Al triplice fischio è 2-1 per gli isolani.