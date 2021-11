Promozione Campania/Girone C - Il Quartograd non si ferma: battuta anche la Virtus Afragola

Vince e convicente, diverte e si diverte. Si impone e se ne va in classifica. Il Quartograd di Vincenzo Longobardi rafforza il primato con l'ennesima prova di spessore. Battuta la Virtus Afragola a domicilio, serve una sola rete agli amaranto-azzurri per sbancare il rettangolo verde dello Stadio Vittorio Papa di Cardito. Il lampo di Gennaro Imbriani da calcio di rigore consegna l'intero bottino alla formazione flegrea che scala ancora in classifica e - in attesa degli altri impegni a completare il decimo turno - si distanzia dalle pretendenti. Nona vittoria in campionato per gli uomini di Longobardi, decimo risultato utile consecutivo: brigata finora imbattuta all'interno del Girone C di Promozione. Ko che scotta per i giallazzurri che infilano la seconda sconfitta di fila: la vittoria manca dallo scorso 31 ottobre contro il Terzigno tra le mura amiche. Situazione tutt'altro che compromessa per la Virtus Afragola, al centro del condominio e obbligati al riscatto in esterna con l'Oratorio Don Guanella Scampia nel prossimo turno. Per il Quartograd ci sarà l'esame interno con il Città di Casoria.