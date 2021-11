Promozione Campania/Girone B - Il Cimitile annienta il Manocalzati: è 5-1 allo Sporting Club di Nola

Decimo appuntamento della stagione per il Cimitile di mister Galluccio. Allo Sporting Club di Nola, la formazione partenopea ospita il Manocalzati di Aquino. Il Girone B di Promozione riserva il confronto tra le due formazioni con obiettivi di classifica differenti. I granatieri cercano punti per stabilizzarsi nella parte alta, gli ospiti puntano a una vittoria per rialzarsi dall'ultima posizione di graduatoria.

Padroni di casa subito pericolosi dopo una manciata di secondi di gioco con Di Meo, il colpo di testa trova la risposta di Marra. Trascorrono pochi minuti sul cronometro del direttore di gara e Di Meo - invitato da Ricchiuti - batte l'estremo difensore e sblocca il risultato. Al 5' gli irpini hanno l'occasione per pareggiare dagli undici metri: Verderame si occupa della conclusione, De Riggi intuisce e si oppone. Tre giri di lancette dopo, Coppola si guadagna un penalty e Marulli sigla. I biancoverdi approfittano di una buona chance per riaprire il match e Verderame si fa trovare pronto per il 2-1.

Al 27' il Cimitile cala il tris. Falco spinge sulla corsia mancina, entra in area e Ciani lo stende. Ancora un calcio di rigore fischiato dal direttore di gara. Coppola si incarica della battuta della massima punizione e sigla il 3-1. Nel finale si materializza anche il poker con un magistrale tiro di Ricchiuti. Il secondo tempo si riapre con lo stesso canovaccio e al 52' c'è il terzo rigore per i granatieri, il quarto di giornata. Di Meo si presenta sul punto dell'esecuzione e trasforma per la manita definitiva. Gli ospiti provano a rendere il passivo meno pesante, ma Verderame e Dampha non trovano la via vincente.