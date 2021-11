Promozione Campania/Girone C - Il Rione Terra si prende il derby flegreo: tre reti alla Puteolana 1909

Il derby flegreo va al Rione Terra, schiantata la Puteolana 1909 allo Stadio Vezzuto-Marasco. Una prestazione di livello per la truppa di mister Gennaro Monaco, nulla da fare per la compagine granata che incassa tre reti dagli avversari. Eppure, la partenza della sfida vede i padroni di casa aggredire e alzare il baricentro. Tuttavia, mancano le occasioni dalle parti di Navarra. Al quarto d'ora c'è l'opportunità di marca azzurra con Marasco che è lesto a girarsi da fuori e liberare una conclusione che si stampa sulla traversa. Al 20' Gallo invita Corace che scarta il cioccolatino e sigla il vantaggio. Alla mezz'ora si concretizza il raddoppio con il dieci che inventa. Pallone a Carandente che si inviola verso l'area e batte l'estremo difensore in uscita. Al rientro dagli spogliatoi, il Rione Terra timbra il tris con il rigore procurato da Corace e trasformato da Marasco. Nel finale del secondo tempo, il direttore di gara segnala un calcio di rigore per la formazione locale: secondo giallo per Ranieri e gol della bandiera di Antignano.

È un Gennaro Monaco raggiante a fine gara: “Abbiamo fatto una gara strepitosa difronte ad una buona Puteolana. Mi piace ricordare che contro questa squadra Ercolanese e Quartograd hanno sofferto non poco mentre noi abbiamo disputato una gara perfetta senza rischiare nulla. È stato un derby duro a tratti maschio, ma sicuramente non cattivo e noi lo abbiamo vinto con pieno merito”.