Promozione Campania/Girone D - L'Agerola frena la capolista Massa Lubrense: è 1-1 al Comunale

Si ferma la corsa della Massa Lubrense, la capolista resta in vetta in solitaria ma non può rinforzare il vantaggio sulle concorrenti. La sfida al Comunale contro l'Agerola si chiude con un pareggio, la compagine di casa ottiene un punto importante che consente l'aggancio al Victoria Marra e alla Santa Maria la Carità in classifica. Restano imbattuti gli ospiti che passano in vantaggio dopo appena tredici giri di cronometro dal fischio d'inizio. È Veropalumbo, con un acuto vincente, a sbloccare il risultato e portare avanti i nerazzurri. La reazione dei locali non si fa attendere e al 18', dopo una manovra rocambolesca, Palumbo è rapido a fiondarsi sulla sfera e siglare l'1-1. La Massa Lubrense ha l'occasione per portarsi ancora sopra nel punteggio, ma Marino spreca un rigore assegnato dal direttore di gara tra le proteste dell'Agerola. I 90' si chiudono senza ulteriori sortite offensive concrete, le due squadre si dividono il bottino.