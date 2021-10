Promozione Campania/Girone C - Sagra del gol tra Virtus Afragola e Lacco Ameno: il match termina 4-3 per i giallazzurri

Obiettivo salvezza. Lo scontro della quinta giornata del Girone C di Promozione riserva il confronto tra Virtus Afragola e Lacco Ameno. In palio ci sono punti pesanti in ottica classifica e con lo sguardo al traguardo della permanenza nella categoria. I giallazzurri cercano un nuovo hurrà, i rossoneri puntano alla prima gioia stagionale.

La partenza è favorevole agli ospiti che approfittano di una disattenzione difensiva per sbloccare il risultato e passare in vantaggio. Il gruppo locale risponde come deve e agguanta subito il pareggio con la firma del gioiellino Ciro Zaccaro. Tocca poi a Luigi De Matteo, dopo pochi minuti, a trovare il raddoppio. Una rimonta che si chiude con il 3-1, ancora di Zaccaro, al termine della prima frazione di gioco. L'approccio della ripresa è totalmente differente ai quarantacinque minuti iniziali, De Matteo sfrutta il buon impatto sulla gara per siglare la doppietta e mettere il sigillo sulla gara. Tuttavia, gli isolani escono fuori e accorciano. Nel finale, dal dischetto, arriva anche il 4-3. C'è la possibilità per De Matteo di timbrare il cartellino per la terza volta con un tiro dalla distanza, in seguito è il palo a negare la rete a Coppeta.

Posta in palio conquistata dalla Virtus Afragola che scala la classifica e mette in cantiere il secondo successo nel torneo. Ancora penultimo il Lacco Ameno che ha sfoderato una buona prova vanificata soltanto dal risultato.