Promozione Campania/Girone D - Il Micri stende il Cercola al Borsellino: i biancoblù superano i rossoblù in classifica

Una domenica da ricordare per il Micri, un weekend che dovrà essere riscattato quanto prima per il Cercola. Allo Stadio Borsellino di Volla si disputa la quinta giornata del Girone D di Promozione. E gli uomini di mister Marchesano vincono ancora e salgono a quota dieci punti in classifica. Sorpasso attuato ai danni degli avversari odierni, i rossoblù scivolano al quinto posto in graduatoria.

Avvio timido per entrambe le squadre, ma a passare in vantaggio sono i padroni di casa con il rigore trasformato da Martino al 19' dopo un fallo netto su Mazzocchi. Il pareggio degli ospiti arriva ad inizio secondo tempo con Perna. L'attaccante raccoglie un corner di Amabile e con un missile fulmina Di Noia. La traiettoria colpisce la traversa e si insacca in porta. Proteste per il Micri per un possibile gol fantasma assegnato al Cercola. Dalla panchina c'è la svolta per il gruppo locale con la sostituzione di Bernardo che trova il varco per il 2-1 finale all'84'.

Vince e convince il Micri che si proietta ai prossimi impegni con maggiore fiducia e consapevolezza. Crolla il Cercola che deve ribaltare la delusione e ripartire.